Türkiye'nin çay devinde ölümcül tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin. Market raflarından acilen toplatılıyor

Doğuş markası ve ÖZ-BA’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, tüketiciler sosyal medyada endişelerini dile getiriyor. Gıda güvenliği uzmanları, bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı denetim ve şeffaf bilgilendirme çağrısında bulunuyor. Tüketicilere, güvenilir kaynaklardan ürün alımı ve düzenli sağlık kontrolleri öneriliyor.