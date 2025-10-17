Almanya’da satılan Doğuş markalı bazı form çaylarında kanserojen Danthron maddesi bulunması üzerine ürünler piyasadan acilen toplatılıyor.
Türkiye'nin çay devinde ölümcül tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin. Market raflarından acilen toplatılıyor
Doğuş markalı form çaylarında kanserojen Danthron maddesi tespit edildi. Ürünler acilen toplatılırken, tüketicilere çayları kullanmamaları ve iade etmeleri uyarısı yapıldı.
Köln merkezli ÖZ-BA tarafından dağıtılan bu çaylar, yapılan testlerde DNA hasarına yol açabilen ve Avrupa’da gıda ile ilaçlarda kullanımı yasak olan Danthron maddesi içerdiği için geri çağrıldı.
Gıda güvenliği uzmanları, çok düşük miktarlarda bile ciddi sağlık riskleri taşıyan bu maddenin varlığı nedeniyle tüketicilere ürünleri kullanmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu.
Toplatma kararı, Doğuş Form Çayı (Bitkisel), Kayısılı, Vişneli ve Maydanoz-Limonlu çeşitlerini kapsıyor. Tüketicilerden, belirtilen parti numaralarına sahip ürünleri derhal iade etmeleri ve tüketimi durdurmaları istendi.
Almanya genelinde geçerli olan geri çağırma işleminde, vatandaşların satın aldıkları mağazalara başvurarak para iadesi alabileceği belirtildi. Yetkililer, ürünlerin tüketilmesi durumunda bulantı, karın ağrısı veya genel rahatsızlık gibi belirtiler görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor.
Uzmanlar, bitkisel çay satın alırken etiket ve parti numaralarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Danthron’un, geçmişte müshil etkisi için ilaçlarda kullanıldığını ancak kanserojen etkileri nedeniyle yasaklandığını hatırlatan yetkililer, bu tür maddelerin gıdalarda bulunmasının halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.
Almanya’da son dönemde benzer şekilde başka çay markalarında da zararlı maddeler tespit edilmiş, bu durum gıda güvenliği denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirmişti.
Doğuş markası ve ÖZ-BA’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, tüketiciler sosyal medyada endişelerini dile getiriyor. Gıda güvenliği uzmanları, bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı denetim ve şeffaf bilgilendirme çağrısında bulunuyor. Tüketicilere, güvenilir kaynaklardan ürün alımı ve düzenli sağlık kontrolleri öneriliyor.