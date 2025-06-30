50 bin kişi tahliye edildi...Komandolar harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlarda 3 noktaya yoğunlaşıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hatay Valisi ise 60'tan fazla evde hasar olduğunu ifade etti.



TOPLAM 60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ."



Sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında toplam 50 binin üzerinde vatandaşların geçici olarak tahliye edilip güvenli bölgelere alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İlk belirlemelere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği'ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği'ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi.



17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ülke genelinde süren yangınlara ilişkin önemlli bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Tunç yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

İZMİR

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir tesisteki atıkların yakılması neticesinde çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçrayarak ormanlık alanı da etkisi altına aldı. Aynı bölgede, evini benzin dökerek ateşe veren H.Ö. isimli şahsın çıkardığı yangınla birleşen alevler, çevredeki oto galeri sitelerini de etkiledi. Gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge esnafı büyük maddi kayıp yaşadı.



Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan mücadele başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı.

Helikopterler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbiren devre dışı bırakıldı. İlk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.



ADANA'DA ELEKTRİK HATTI YANGINA SEBEP OLDU

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi’nde kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem karadan müdahale başlatıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.