Türkiye’nin ciğerleri alev alev yanıyor! Ekiplerin müdahalesi sürüyor..

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan güzergahında meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alanda yoğun çaba sarfediyor

Antalya’nın Aksu ve Serik ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Aksu’daki Kurşunlu Mahallesi’nde bir hektar alan zarar görürken, Kumköy Mahallesi’ndeki yangın da söndürüldü.

Serik Yumaklar Mahallesi’nde başlayan yangın ise büyümeden kontrol altına alındı.

SAKARYA TARAKLI’DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter desteğiyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR ALİAĞA’DA ÜÇÜNCÜ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde son üç günde üçüncü orman yangını çıktı. Saat 10.15’te başlayan yangına, 10 dakika içinde müdahale edildi. Altı yangın söndürme uçağı, beş helikopter, 13 arazöz, altı su ikmal aracı ve üç dozerle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

BURSA’DA TARIM ARAZİSİ YANGINI EVLERİ TEHDİT EDİYOR

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve çam kozalaklarının sıçraması nedeniyle evleri tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri, iki helikopter ve altı arazözle yangına müdahale ediyor.