Türkiye'nin çıkış yolunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş 'bedeli ağır oldu' dedi

Evet bedeli çok ağır olmuştur. Ülkem ve halkım bu bedeli hiç hak etmemiştir.

Kötü, beceriksiz siyasi yönetimler bu bedelin tek sorumlusudur. Artık bu ülkeyi ileriye taşıyacak siyasetçilere çok ihtiyacımız var.

Atatürk’ten sonra gelen siyasi iktidarlar bu ülkeyi onun gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyamadılar.

1920 den bugüne 66 hükümet kurulmuş. Bunlardan en uzun süreli iktidar 22 yılla AKP iktidarı olmuştur.

Keşke hiç olmasaydı.

Cumhuriyet tarihinin en beceriksiz iktidarı olarak tarihe geçecektir.

İç ve dış acemi politik yanlışlarının bedeli ülkem için çok ağır olmuştur.

Ama bu iktidar yetkilileri ve mensupları hiçbir şey olmamış gibi kendilerini savunmaları, hatta iktidara yeni gelmiş gibi halka umut dağıtmaları bir komedi.

Sormak istiyorum dalga mı geçiyorsunuz, yoksa şaka mı yapıyorsunuz. Bana iyi olan bir şey söyleyin. Millet perişan. Toplumun her kesimi şikâyetçi.

Memur, işçi, öğretmenler, esnaf, köylü, emekli, işsiz, üniversite mezunları yani toplumun büyük çoğunluğu sizden şikâyetçi. Ülke hiçbir dönemde bu kadar fukara bir duruma gelmemişti.

Sizden memnun olanlar var. Kimler memnun

Yönetimde olanlar ve köşeyi dönen yakınları

Her şeye evet diyen milletvekilleri

Çok maaşlı bürokratlar

İhalesiz iş alan şirketler

Kurumları bu hale getiren yöneticiler

İşverenler de sizden şikayetçi.

Tüsiad Başkanı Orhan Kuran 11.07.2024 günü istişare konseyi toplantısında;

‘’Biliyoruz ki geride bıraktığımız 10 yılı kaybetmemiş olsaydık, bugün çok farklı bir tabloyu konuşabilirdik. Düşük enflasyon, bütçe disiplini, hiç sorunsuz finanse edilebilen bir cari açık ve stabil TL, çok daha yüksek kişi başı gelir anlamına gelecekti. Ne gelir dağılımı böylesine bozulmuş olacaktı, ne emeklinin satın alma gücü bu kadar düşmüş, ne de gençler geleceklerini yurtdışında arar hale gelmiş olacaktı.

Vakit kaybettik. Vakit kaybetmenin bedeli ağır oldu.

diyor. Ne kadar doğru tespitler.

Ancak bunlar yaptıkları yanlışları ne duymak istiyorlar ne de bir tedbir almaya niyetleri var. Ülke nereye gidiyorsa gitsin keyifleri yerinde. Çok acı ama gerçek bu.

Bu ülke bu hale nasıl geldi. Hiç biz bu hale getirdik diyen yok. Ama herkes bunu çok iyi bilmeli. Bu ülke bu hale;

Beceriksiz bir yönetimin

İsraf ve şatafatı

Yolsuzluk ve hırsızlıkları getirdi. Böyle bir anlayışın ne milli ne de manevi yanı yoktur.

Fillandiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı aynı küçük bir uçakla Nato zirvesi için ABD ye giderken, biz 5 uçakla gitmişiz.

Çok itibarlı olduk.

Bir ülkenin itibarı vatandaşının yaşam kalitesi ile ölçülür.

Yanlış politikalarla ülke yönetilemeyeceğini gördük.

O kadar çok yanlışlar yapıldı ki çok yazıldı, çok çizildi.

Arıyorsun bir doğru bulamıyorsun.

Örneğin Suriye politikası. Ne işimiz vardı bu ülkeye burnumuzu soktuk. Esad ile papaz olduk. Kardeşim Esad, katil Esad oldu. Milyonlarca Suriyeli sığınmacı şu an ülkenin çok önemli bir sorunu haline geldi. Şimdi ise nerdeyse Esad’a yalvarıyoruz. Biz ettik sen etme görüşelim. Peki bu yanlışın bedeli 40 ya da 50 milyar dolar deniyor. Peki bu ağır bedeli kim ödeyecek.

Bedeller bedeller. O kadar çok bedel var ki.

Ne yazık ki bu bedelleri sorumlu olanlar değil millet ödüyor.

Şimdi AKP milletvekillerine ve partiye oy verenlere soruyorum. Bu bedeller sizi hiç rahatsız etmiyor mu. Bakın ne haldeyiz.

Borç batağında bir ülke,

Geçim sıkıntısı çeken bir millet.

Beyler bu hiç yakışmıyor.

Bu ülke bu durumu hak etmiyor.

Zengin doğal kaynakları olan bu ülke bunu hak etmiyor.

Birazcık vicdanı olan herkesin bundan rahatsız olması gerekir.

Bu iktidar yanı Sayın Erdoğan bu sonucun sebebidir.

Beceremediniz.

Bedeli ağır oldu.

Ülkem çok zaman kaybetti.

Artık sizinle bu ülkenin iyi bir yere gitmesi mümkün olmadığı görülmüştür.

Çözüm ne.

Bir erken seçim kararı alın.

Bu halk ne diyecekse o olsun.

Ama siz artık olmayacağınız görünüyor.

Bu ülkenin iyiliğini istiyor iseniz bu kararı bir an evvel alın.

Açık bir şekilde iddia ediyorum.

Becerikli, ahlaklı, vicdanlı bir yönetim ekibi ile bu ülke 5 yıl içinde Avrupa ülkelerine yakın bir seviyeye getirir.

Çünkü bu ülke Avrupa ülkelerine göre;

Coğrafi konumu

Yüzölçümü

Yeraltı ve yerüstü zengin kaynakları bakımından çok daha avantajlıdır.

Tek eksiğimiz liyakatlı, becerikli ve ahlaklı bir siyasi yönetim.