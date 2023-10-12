Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapatılıyor. İflas mı ediyor?

Gerçekgündem’de yer alan bilgilere göre, e-ticarette rekabet git gide artıyor. Yaklaşık üç yıl önce Boyner Mağazacılık ile birleşen Morhipo’nun kapatılacağı duyuruldu.

HANGİ SİTEYE YÖNLENDİRİLECEK

2011 yılında kurulan Morhipo, 2020’de Boyner tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan sonra ise marka ve platform üzerinde herhangi bir değişiklik gidilmemesine karar verilmişti. Ancak 17 Ekim itibarıyla işler değişecek.

Boyner Grup tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre Morhipo.com sitesi kapatılacak.

MÜŞTERİLER KİMİNLE İRTİBATA GEÇECEK?

Morhipo attığı bir maille kullanıcıların sık sorduğu soruları da yanıtladı.

Kullanıcılar siteden aldıkları bir ürünü iade ya da değişim için Boyner'le iletişim kurabilecekler.