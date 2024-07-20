Türkiye’nin dev AVM’si için iflas yolu açıldı. Maliyeti 400 Milyon dolardı

Türkiye’yi derinden etkileyen ekonomik kriz birçok şirketi de etkilemeye devam ediyor. Büyük şirketlerin bile derinden savaştığı ekonomik krizde iflas haberleri geliyor.



Son olarak İstanbul Bayrampaşa’da 14 yıl önce açılan açılan ve içinde 235 mağaza ile bir otel barındıran Ora AVM, açıldıktan sadece bir yıl sonra kapandı.



Halk TV'nin haberine göre, O tarihten bu yana alacaklılarına ödeme yapmayan AVM avukatlarının iki yıl önce açtığı konkordato davası dün sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Ora AVM'nin avukatları konkordato projesinin onaylanmasını talep etti.

"12 YILDIR ALACAKLARIMIZI ALAMIYORUZ"



Alacaklı şirketlerin avukatları ise konkordato talebinin reddedilmesini istedi. Ziraat Bankası avukatları, “12 yıldır alacağımızı alamadık. Konkordatonun başarı şansı yok. Firma 10 yıldır tedbir kararları ile korunuyor. Borçlu şirket kötü niyetli” diyerek itirazlarını gösterdi.

EN BÜYÜK ALACAKLI ZİRAAT BANKASI



Batık durumda olan Ora AVM'de birçok kişi ve kurum alacaklı konumunda. En büyük alacaklı ise Ziraat Bankası ve bankanın alacağı 300 milyon Euro'yu buluyor.

400 MİLYON DOLAR MALİYETLE AÇILMIŞTI



Bayrampaşa'daki Ferhatpaşa Çiftliği arazisinde 70 bin metrekarelik bir alana yayılan ve toplamda 360 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan Ora, 24 saat canlı bir şehir kesiti olarak tasarlanmıştı. Ora Arena, Ora Temalı Park, Ora Convention, Ora Outlet ve Ora Otel konseptlerini bir araya getiren proje, aynı mimari çerçevede farklı fonksiyonları birleştirdi. Projede restoranlar, kafeler, 500 kişilik açık hava tiyatrosu, 4 bin metrekarelik geniş bir meydan ve 3 bin araç kapasiteli kapalı otopark da bulunuyor. Projenin maliyeti 400 milyon dolar olarak belirtildi.



60 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFLİYORDU



Ora bünyesinde 4 yıldızlı Crowne Plaza ve 3 yıldızlı Holiday Inn Express otelleri de bulunuyordu. Türkiye ekonomisine yıllık 750 milyon dolarlık bir katkı sağlaması planlanan proje, yılda yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam yaratmayı, 13.5 milyon ziyaretçi çekmeyi ve 60 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyordu.