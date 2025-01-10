Türkiye'nin dev bankası Çinlilere satılıyor. Tekstilbank’ı da satın almışlardı

Çinli bir firma, Türkiye'deki bankacılık sektörüne girmek için adımlar atıyor. Büyük bir Türk bankasının hissesini almak üzere pazara girmeyi planlayan Çinli şirket, stratejik çalışmalar yapıyor.

Türkiye'de enerji ve altyapı yatırımlarıyla tanınan bir Çinli firma, bankacılık sektörüne girmeyi hedefliyor. Firma, Türkiye'nin önde gelen bankalarından birinin hissesini almayı planlarken, sektördeki lider isimlerle anket çalışması gerçekleştiriyor.

Bu anketler, firmanın bankacılık sektöründeki stratejilerini şekillendirecek. Söz konusu çalışmanın, Çinli firmanın sektöre nasıl bir yaklaşım getireceğini ve yatırımlarını nasıl yönlendireceğini belirlemesi bekleniyor.

Çinli ICBC Bank, Türkiye pazarına 2014 yılında girmiş ve Tekstilbank'ın yüzde 75,5 hissesini 418 milyon dolar karşılığında satın almıştı. O zamandan bu yana Çinli bankaların Türkiye’deki ilgisi devam ediyor.

Son aylarda ise uluslararası basında, Yapı Kredi Bankası'nın satışıyla ilgili haberler dikkat çekiyor.

Bloomberg’te yer alan bir haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank (FAB)'in, Türk bankacılık sektörüyle aylardır görüşmeler yaptığı ve bu süreçte Yapı Kredi'nin başı çektiği ifade edildi.

FAB, geçtiğimiz yıllarda İngiliz Standard Chartered Bank'a 35 milyar dolarlık teklif sunmuş ve 2022'de Mısır’ın en büyük bankasını satın almak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak her iki teklif de olumsuz sonuçlanmıştı. Bu gelişmeler, Türkiye’deki bankacılık sektörünün uluslararası yatırımcılar için hala büyük bir çekiciliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye’nin aktif büyüklük açısından yedinci büyük bankası olup, en büyük hissedarı Koç Holding’tir. 2020’den sonra bankanın hakim hissedarı olan Koç Holding, Yapı Kredi'yi İtalyan UniCredit ile eşit ortaklıkla uzun yıllar yönetmişti.

UniCredit, bankadaki hisselerinin bir kısmını Koç Holding'e ve uluslararası yatırımcılara satarak 2020 yılında Yapı Kredi’den tamamen çıkmıştı. Koç Grubu, bankanın yüzde 61.17 hissesine sahipken, geri kalan hisseler halka açık durumda.