Türkiye’nin dev bankası yabancılara satılıyor! KAP açıklaması yapıldı…

Türkiye’nin dev kamu bankası Vakıfbank’ta payları bulunan Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)’a yaptığı açıklamada paylarının bir bölümünü yapancılara satacağını duyurdu.

Açıklamada, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79’una karşılık gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7,4 milyar TL nominal değerli payın, 152 milyon TL nominal değere sahip kısmı satışa sunulacak. Bu miktar ise Vakıfbank’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne denk geliyor.

YABANCIYA SATILIYOR

Satış işleminin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılacağı ve sürecin başlatıldığı aktarıldı. Merrill Lynch International, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi. Satılacak pay adedi ve fiyatı, talep toplama süreci sonunda açıklanacak. Satışın tamamlanmasının ardından sonuçlar ayrıca kamuoyuna duyurulacak. Borsa dışında işlem gerçekleşecek.

PAYI DÜŞECEK

Satışın ardından TVF'nin payı yüzde 73,26'ya gerileyecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank taki doğrudan pay sahipliğinin %73,26 olması, Vakıfbank'ın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise %7,51 olması beklenmektedir. İşlem sonrasında Türkiye Varlık Fonu'nun mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir."