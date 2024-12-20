Türkiye'nin dev fabrikası iflastan döndü 7 ülkeye ihracata başladı

Konya'da faaliyet gösteren ve konkordato ilan etmiş olan Suğla Su Ürünleri Taşımacılık, Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden sevindirici haber geldi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırdı. 2006 yılında Seydişehir'de kurulan fabrika, Beyşehir Gölü ve Suğla Gölü'nden topladığı balıkları işleyerek iç piyasa ve yurt dışına satıyor.

Fabrika, Kanada ve Hollanda başta olmak üzere 7 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Kısa süre önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden şirkete mahkeme tarafından ek süre verilmiş, bu süreçte şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesi beklenmişti.

Şimdi ise, mahkeme kararıyla konkordato sürecinin sona ermesiyle birlikte, 25 kişiyi istihdam eden ve her yıl milyonlarca dolar döviz getirisi sağlayan tesis, ihracat faaliyetlerini yeniden hızlandırdı.

Bu başarı, sadece Konya ekonomisine değil, Türkiye'nin su ürünleri sektörüne de önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Fabrikanın üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli göz önüne alındığında, bu gelişme bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki işletmelerin zor ekonomik koşullarda bile toparlanma ve büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Şirket, gelecekteki planları doğrultusunda üretim kapasitesini arttırmayı ve ihracat yaptığı ülke sayısını genişletmeyi hedefliyor.