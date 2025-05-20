Türkiye'nin dev firması için hileli iflas kararı. 2 milyar borç 440 mağdur

Kocaeli Gölcük’te 2006’dan beri faaliyet gösteren Robo Otomasyon Mühendislik, 2023’te konkordato ilan ederek borçlarını ötelemeye çalıştı. Ancak 16 Mayıs 2025’te Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın iflasına hükmetti ve iflasın hileli olduğuna karar verdi. Mahkeme, şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını kasıtlı olarak azalttığını tespit etti.

Firma sahibi Haluk Özcan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Şirketin taşeronlar, bankalar ve çalışanlar dahil 440 mağdur bıraktığı, piyasa ve bankalara 2 milyar TL borcu olduğu belirtildi.

KONKARDATO SÜRECİ

Robo Otomasyon, otomasyon sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firma olarak biliniyordu. Ancak ekonomik sorunlar ve kötü yönetim iddiaları, firmanın konkordato ilan etmesine yol açtı.

Süreçte, taşeron firmalar ödeme alamazken, çalışanlar maaşlarını, bankalar ise kredilerini tahsil edemedi. Ortaklardan Haluk Özcan’ın yurt dışına kaçtığı iddiası, mağduriyetleri artırdı.

KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Mahkeme, konkordato kararını kaldırarak firmanın iflasını onayladı ve tüm tedbirleri sonlandırdı. İflasın hileli olduğu, şirketin alacaklıları zarara uğratmak için malvarlığını kasten azalttığı vurgulandı. Bu karar, konkordato süreçlerini kötüye kullanarak borç ödemekten kaçan firmalar için emsal niteliği taşıyor.

Dava sürecinde, AB Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin gerçeğe aykırı rapor düzenlediği ortaya çıktı. Firmanın konkordato ön projesinin uygulanabilir olduğunu iddia eden rapor, mahkemece şüpheli bulundu. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ihbar edildi.

MAĞDURLAR ADALET ARIYOR

Robo Otomasyon’un bıraktığı 440 mağdur, adalet arayışında. Taşeronlar iş kayıplarıyla, çalışanlar ödenmeyen maaşlarla mücadele ederken, bankalar büyük çaplı zararlarla karşı karşıya. Mağdurlar, suç duyurusu sürecinin şeffaf yürütülmesini talep ediyor.

Bu olay, konkordato süreçlerinin denetlenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, kötü niyetli iflasların önlenmesi için daha sıkı yasal düzenlemeler gerektiğini vurguluyor. Robo Otomasyon davası, hem iş dünyası hem de hukuk çevrelerinde yankı uyandırdı.