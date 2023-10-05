Türkiye'nin dev firması iflas etti. 25 ülkeye ihracat yapıyordu. 300 işçi tazminatını istiyor

Gaziantep 5.Organize’de bulunan Haksan şirketler grubu bünyesinde iş yapan Folyopak Ambalaj dün işçilerine iflas ettiğini ve fabrikayı kapattığını ilan etti. İşçiler fabrika önünde haklarının verilmesini bekliyor.

Türkiye'nin dev firması iflas etti. 25 ülkeye ihracat yapıyordu. 300 işçi tazminatını istiyor

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, ekonomik kriz son günlerde Türkiye'de daha derinden hissedilmeye başladı. Son olarak sektöründe lider olan Türk ambalaj firmasının iflas ettiği öğrenildi. Bahsi geçen bu firma Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor.

24.000 METREKAREDE ÜRETİM YAPIYORDU

Toplam 24.000 metrekare kapalı alana sahip olan dev fabrikada üretim yapan Folyopak Ambalaj'ın iflasına ambalaj dünyası şaşırdı. Üretilen ambalajların büyük kısmının ise 25 ülkeye ihraç edildiği söyleniyor.

Üretimi yapılan başlıca ürünler, çöp torbası, taşıma poşetleri, bakkaliye torbası, omuz askılı elbise torbası, ikaz şeridi, palet örtüsü, ve laminasyonluk film olarak dikkat çekiyor. Firma aynı zamanda 800 ton geri dönüşümden granül üretimi gerçekleştiriyordu.

300 ÇALIŞAN İFLASLA İŞSİZ KALDI

Folyopak Ambalaj'ın 300 çalışanı alınan karar ile birlikte işsiz kaldı. Yüzlerce insan tazminatlarının ödenmesi için fabrikanın önünde eylem yapıyor. İflasını duyuran bu firmadan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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