Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin en büyük kargo şirketleri arasında yer alan MNG Kargo, 2023 senesinde dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL'e satılmıştı. Şirket, Türkiye'de başlatacağı yeni yapılanma ve MNG Kargo'nun entegrasyonu kapsamında isim değişikliğine gidecek. MNG Kargo ismi tarihe karışacak ve operasyon süreçlerine DHL adıyla devam edilecek.

Türkiye'nin önemli kargo firmaları arasında bulunan MNG Kargo, 2023 senesinde dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL'e satılmıştı.

CNBC-e'nin haberine görei MNG Kargo'nun entegrasyonu, DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce yönetiminde yapılacak.

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İSMİ DEĞİŞECEK

Gerçekleşecek yenilikler kapsamında MNG Kargo'da isim değişikliğine gidecek. Dev firma artık yoluna DHL eCommerce ismiyle devam edecek. Öte yandan şirketin seneler içinde kimlikleşmiş renkleri ve tasarımı da tamamen değişkliğe gidilecek.

DHL, değişiklikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki MNG Kargo şubelerindeki tabelaları da hızla değiştirmeye başladı. Firmanın sosyal medya hesapları ve internet sitesinin adı ise DHL eCommerce olarak değiştirildi.

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