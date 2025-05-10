Türkiye'nin dev firmasına AKP'li yönetici atandı!

1983'te kurulan ÇAYKUR, 2017'de tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devretti.

ÇAYKUR, idari olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir kurum.

Devletin işletmesi olması nedeniyle siyasi partilerden bağımsız olması gereken ÇAYKUR'a AKP'li yönetici atandı.

FERAT TURGUT ATANDI

Resmi Gazete'deki karar göre; AKP Rize İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ferat Turgut, ÇAYKUR, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, atamaya tepki gösterdi. Deniz şunları ifade etti:

"Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliğine AKP İl Başkan Yardımcısı Ferat Turgut atanmış. Çaykur'da daha önce darbe yapan AKP Rize İl Başkanlığı şimdide Çaykur yönetimine el koymaya başlıyor. Çağrıda bulunuyoruz Ferat Turgut ya AKP İl Başkanlığı Yardımcılığı görevinden ayrılsın yada Çaykur Yönetim kurulu üyeliği görevini kabul etmesin."

"GERÇEK ÜRETİCİ KÖYLÜDÜR"

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü yer alıyor:

"Türkiye'nin gerçek sahibi ve esas efendisi gerçek üretici olan köylüdür"

İLÇİ ALIMINI BİLE AKP İL BAŞKANI DUYURUYOR!

ÇAYKUR'da işçi alımı ile ilgili bir skandal geçtiğimiz nisanda Halk TV duyurdu.

Halk TV'den Serhat Ağa'nın haberine göre; AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in çay sezonu için işçi alınacağını duyurdu.

ÇAYKUR, işçi alımına ilişkin henüz kendilerine ulaşan resmi bir evrakın olmadığını açıkladı.

Katmer, işçi alımı şartını da, "Adaylar, ikamet ettikleri ilçedeki fabrikaya başvuru yapacak. Geriye dönük sigortalı çalışması bulunmayacak. Rize’de ikamet ediyor olacak." olarak açıkladı.

Ancak kriterler arasındaki "Geriye dönük sigortalı çalışması bulunmayacak" şartı daha önce istenmediği öğrenildi. Rizelilier bu şarta da sosyal medyada tepki gösterdi.