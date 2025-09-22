Türkiye’nin dev holdingi iflas etti! Çok kritik projelerde yer almıştı

Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ projelerinde yer alan, 1976’dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Mahkeme, holdingin iflasına hükmetti.

Sözcü'deki habere göre, Türkiye’nin köklü enerji şirketlerinden Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle iflas etti. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev alan holdingin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

BORÇ YÜKÜ 2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

Holdingin özellikle kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen, 2 milyar lirayı geçen borçlarını çeviremediği kaydedildi. mahkeme, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.