Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas bayrağını çekebilir. 7 büyük metro inşaatında imzası var

Türkiye’den ENKA, GÜRİŞ, MESA, YÜKSEL, YAPI MERKEZİ, ABB, SIEMENS gibi ciddi firmalarla ortak büyük projelere imza atan ve Türkiye temsilcilikleriyle bayiliklerini yapan Emak Fan Endüstri Şirket iflasla boğuşuyor.

Ekonomik dar boğazdan kurtulamayan şirket tüm imkanlarını zorlamasına rağmen maddi krizi çözemedi. Dev şirket son çare olarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, yüzlerce metro ve tünel projesi için fan üretimi yapan şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.

Sektörde 56 yılı deviren şirket 7 büyük metro inşaatında yer aldı. Tünel inşaatlarında ve otel havalandırma sistemlerinin yapımında büyük sözleşmelere imza attı.

EMAK Şirketi'nin 1968’den bu yana deneyimi ile yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirdiği prestijli projeleri ile ihracat kapasitesini artırdığı belirtildi.

Şirket endüstriyel soğutma ve havalandırma, klima sektörlerinde öncü ve lojistik rol oynamaktadır. EMAK ayrıca gıda, inşaat, kimya, tekstil, gemi inşaat sanayileri ile turizm sektörüne hizmet veriyor.