Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu

Hayat pahalılığı nedeniyle birçok köklü şirket iflas etmeye devam ederken İstanbul'da inşaat alanında hizmet gösteren bir şirket daha iflas ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu

Türk lirası her geçen gün geçtikçe değer kaybediyor. Enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşın alım gücü de düşmeye devam ediyor.

Yaşanan ekonomik kriz şirketleri art arda iflasa sürüklerken İstanbul merkezli inşaat ve endüstri şirketi Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi'nin iflas kararı aldı.

MilliGazete’de yer alan bilgilere göre; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde verilen kararla, şirketin iflasına hükmedildiği duyuruldu. Kararın saat 15:09 itibariyle alındığı belirtilirken, iflas sürecinin, İflas Tasfiyesi Dairesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Konuya ilişkin mahkeme tarafından yapılan tebliğ de şu ifadeler yer altı:

2023/8 İFLAS

İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi (V.D 5290009323)

Ticaret Sicil No : 196342-0 Mersis No:0529000932300014

Emekyemez Mah Fütuhat Sokak No 19/ 5 Beyoğlu / İSTANBUL

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi'nin İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 15/06/2023tarih ve 2022/708Esas 15/06/2023günü saat 15:09 itibari ile İFLASINA karar verildiği, İflas Tasfiyesi Dairemizin2023/8Esasdosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 23/06/2023

screenshot-5.png

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Adana Demirspor'un yeni hocası Patrick Kluivert'ten ilk açıklama Spor
Adana Demirspor'un yeni hocası Patrick Kluivert'ten ilk açıklama
Meteoroloji 14 ili uyardı. Tatilden dönecekler dikkat. Saat verdi Güncel
Meteoroloji 14 ili uyardı. Tatilden dönecekler dikkat. Saat verdi
Fenerbahçe'den sürpriz transfer Spor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Galatasaray'dan flaş transfer. Gece yarısı açıklandı Spor
Galatasaray'dan flaş transfer. Gece yarısı açıklandı
Vinç kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Güncel
Vinç kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Giresunspor'dan ayrılan Borja Sainz'in yeni takımı belli oldu Spor
Giresunspor'dan ayrılan Borja Sainz'in yeni takımı belli oldu