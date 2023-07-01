Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu

Türk lirası her geçen gün geçtikçe değer kaybediyor. Enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşın alım gücü de düşmeye devam ediyor.

Yaşanan ekonomik kriz şirketleri art arda iflasa sürüklerken İstanbul merkezli inşaat ve endüstri şirketi Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi'nin iflas kararı aldı.

MilliGazete’de yer alan bilgilere göre; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde verilen kararla, şirketin iflasına hükmedildiği duyuruldu. Kararın saat 15:09 itibariyle alındığı belirtilirken, iflas sürecinin, İflas Tasfiyesi Dairesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Konuya ilişkin mahkeme tarafından yapılan tebliğ de şu ifadeler yer altı:

2023/8 İFLAS

İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi (V.D 5290009323)

Ticaret Sicil No : 196342-0 Mersis No:0529000932300014

Emekyemez Mah Fütuhat Sokak No 19/ 5 Beyoğlu / İSTANBUL

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Zektur İnşaat Ve Endüstri Anonim Şirketi'nin İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 15/06/2023tarih ve 2022/708Esas 15/06/2023günü saat 15:09 itibari ile İFLASINA karar verildiği, İflas Tasfiyesi Dairemizin2023/8Esasdosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 23/06/2023