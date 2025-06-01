Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

Alanyalı iş adam Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan ve yapımı 8 ayda tamamlanan yeni turistik gemi, Manavgat Çayı'ndan denize indirildi.

Alanyalı iş adam Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan ve yapımı 8 ayda tamamlanan yeni turistik gemi, Manavgat Çayı'ndan denize indirildi. Bayram öncesinde denize indirilen gemi, iç donanımı tamamlandıktan sonra Alanya Limanı'ndan Akdeniz turlarına başlayacak.

Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

İki yıl önce yapımı tamamlanan ve kategorisinde en büyük turistik gemilerinden biri olan korsan gemisi konseptli Legend Bigkral'ın ardından, bu kez aynı modelin ikizi The Lasking üretildi. Yaklaşık 800 ton çelik kullanılarak 70 kişilik ekip tarafından 8 ayda tamamlanan gemi, 300 milyon TL maliyet harcanarak yaz sezonuna yetiştirildi. The Lasking, iç donanımının ardından bin 162 yolcu kapasiteli ve 60 personelli Legend Bigkral ile aynı teknik özellikleri taşıyor.

Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

"BİLGİYE, TECRÜBEYE VE CESARETİMİZE GÜVENDİK"

Gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, başarılarının arkasında bilgi, tecrübe ve cesaretin bulunduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür, sektörümüzde inandığımız için, tecrübemizle, bilgimizle zor da olsa başarmayı seviyoruz. 2022 yılında Legend Bigkral gemisini yaptık, şimdi onun ikizini inşa ettik. Yaptığınız geminin sadece ihtiyaç için değil, doluluk oranıyla da pazarda talep görmesi önemli. Bunu başarmanın zorluğunu yaşadık ama zerre kadar korkmadık. Çünkü bu işte bilgiye, tecrübeye ve cesaretimize güvendik" dedi.

Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

Çavuşoğlu, projenin bir ekip işi olduğuna da vurgu yaparak, "Bu başarı sadece para gücüyle değil, bir ekip çalışmasıyla mümkün oldu. Ekip arkadaşlarımla ne kadar gurur duysam azdır" diye konuştu.

Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

Türkiye'nin dev korsan gemisi! 70 kişi çalıştı, servet harcandı

Son Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ortadan kaldırılacak' diyerek açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ortadan kaldırılacak' diyerek açıkladı
DEM Parti’den AKP’ye zehir zemberek sözler!
DEM Parti’den AKP’ye zehir zemberek sözler!
Osimhen ile dans eden Kadir Ircı'ya Dinçer Azaphan'dan destek
Osimhen ile dans eden Kadir Ircı'ya destek geldi
Gümüşhane’de iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Gümüşhane’de iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Şampiyonlar Ligi finali Galatasaray'ı vurdu: Okan Buruk gidiyor mu?
Şampiyonlar Ligi finali Galatasaray'ı vurdu: Okan Buruk gidiyor mu?