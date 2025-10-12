English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekiliyor. Şirket 35 mağazasını da kapatarak ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı.

UKRAYNA'DA TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşmıştı. Ancak dev marka radikal bir kararla Ukrayna pazarından ayrılma kararı aldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

İLK SİNYALLER YIL BAŞINDA GELMİŞTİ

Şubat 2025’te English Home’un Ukrayna’daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını kapattı.

Bir süre sonra site tamamen erişime kapanırken, şirketin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada online satışların sonlandırıldığı ve müşterilerin yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapabileceği duyuruldu.