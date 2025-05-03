Türkiye'nin dev mobilya şirketi iflasın pençesinde. Katar Airways için üretim yapmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dev mobilya şirketi iflasın pençesinde. Katar Airways için üretim yapmıştı

İzmir'de 2015 yılında kurulan ve 10 bin metrekarelik fabrikada koltuk üreten Vita Grup bünyesindeki 3 şirket için mahkeme konkordato kararı verdi. Şirket Katar Airways için üretim yapmıştı. Onlarca işçi işsiz kalma korkusu yaşıyor.

İzmirli mobilya devi Vita Bianca, finansal krizle sarsıldı. Katar Airways için üretim yapan şirket, konkordato kararı aldı. Onlarca işçi işsizlik korkusuyla karşı karşıya.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, İzmir’de 2015 yılında kurulan Vita Bianca, mobilya sektöründe adını duyurmuş bir markaydı. 10 bin metrekarelik fabrikasında modern teknolojiyle koltuk üreten şirket, Katar Airways gibi uluslararası devlerle çalışarak adını küresel pazarlara taşıdı.

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Ancak, Vita Grup bünyesindeki üç şirketin mali darboğaza girmesiyle mahkemeden konkordato kararı çıktı. Şirketin borçlarını ödeyebilmek için ek süre talebi, sektörü ve çalışanları endişeye sevk etti.

KATAR AİRWAYS PERSONELİ İÇİN ÜRETİM YAPTI

Vita Bianca, 2015’te Libyalı iş insanlarıyla ortaklık kurarak ihracata odaklandı. Geleneksel zanaatkarlığı modern tasarımlarla buluşturan şirket, özellikle Arap ülkelerinde güçlü bir pazar oluşturdu.

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2018’de hisselerinin bir kısmı Arap yatırımcılara devredilen firma, Dubai’de Katar Airways personelinin konakları için dekorasyon projeleri üstlendi. Bu prestijli işlere rağmen, artan maliyetler ve borç yükü şirketi zora soktu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vita Bianca Ahşap, Vita Bianca Mobilya ve Vita Mobilya Tekstil şirketlerinin konkordato talebini değerlendirdi.

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29 Ocak 2025’te üç ay geçici mühlet veren mahkeme, 24 Nisan 2025’te bir yıllık kesin mühlet kararı aldı. İbrahim Sadi Erk, konkordato komiseri olarak atandı. Alacaklılara, 15 gün içinde borçlarını bildirmeleri için çağrı yapıldı. Mahkeme, alacakların belgelerle kanıtlanmasını şart koştu.

Pancar Organize Sanayi Bölgesi, Kısıkköy Mobilya Şehri ve İTOB’da tesisleri bulunan Vita Bianca, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu. Ancak konkordato kararı, işçiler arasında işsizlik korkusunu artırdı.

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Şirketin borç yapılandırması başarılı olmazsa, kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
Vita Bianca, konkordato sürecinde borçlarını yapılandırarak ayakta kalmayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, yeni pazarlara açılma ve müşteri sadakatiyle krizi aşmayı planlıyor. Ancak, uzmanlar, firmanın küresel rekabette güçlenebilmesi için köklü reformlara ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

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