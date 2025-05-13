Türkiye'nin dev otobüs firması piyasadan çekilme nedenini açıkladı

Son günlerde bazı yayın organlarında çıkan "Dev otobüs firması piyasadan çekildi" yönündeki haberler üzerine Hakiki Koç firması bir açıklama yayınlayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Firma, söz konusu çekilme tarihlerinin yeni olmadığını, aksine 15 yıl öncesine dayandığını bildirdi.

tasimadunyasi.com sitesindeki habere göre; Hakiki Koç Ltd. Şti. vekili avukatlar Yavuz Atalay ve Mehmet Dinçer tarafından yapılan açıklamada, “Firma haberlerinde gerçeğe aykırı bir şekilde beyanda bulunularak, müvekkillerin aile şirketine ait olan Hakiki Koç, firmasının ekonomik krize dayanamayarak iflas ettiği ve yüzlerce işçinin işsiz kaldığı ifade edilse de gerçek şudur ki; 1963 yılında müvekkillerin murisi Merhum Mehmet Niyazoğlu tarafından kurulan Hakiki Koç firması 2010 yılına kadar başarılı bir şekilde ülke çapında karayolu ile insan taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunmuş ve 2007 yılında Merhum Mehmet Niyazoğlu’nun vefatından sonra ailenin ortak aldığı bir karar ile 2010 yılında firma faaliyetleri geçici bir süreyle dondurulmuştur. Firma iflas etmemiştir. Halen ticaret siciline kayıtlı ve marka da tescilli olarak aileye aittir. Uygun şartlarda tekrar firmanın otobüs işletmeciliği faaliyetine başlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca firmanın faaliyetlerinin durdurulduğu 2010 yılında, tüm çalışanların yasal hakları ödenmiş, bir kısım çalışanlar ailenin diğer grup şirketlerinde istihdam edilmiş ve kimse mağdur edilmemiştir.”

“14 yıl önce faaliyeti ihtiyari olarak ailenin kendi isteğiyle durdurulan bir firmanın iflas ettiğini ve sanki bu günlerde olmuş bir vaka gibi gösterilmesi hangi amaca hizmet etmektedir? Bu maksatlı ve kötü niyetli olduğunu düşündüğümüz yalan haberleri yaymakla hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı tavrından vazgeçilmesi ve derhal yayının durdurularak bu hukuksuzluğa son verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada bahsi geçen haberle ilgili basın kuruluşlarına tekzip metinlerinin noter aracılığı ile gönderildiği bildirildi.