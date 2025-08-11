Türkiye’nin dev otobüs şirketi hacklendi! Sahte link ile banka hesapları ele geçiriliyor…

Türkiye’nin dev otobüs şirketi Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi. DonanımHaber’in özel haberine göre; Kamil Koç’tan müşterilere sahte link gönderildi. Bu link ile müşterilerin banka hesabına sızma girişimi olduğu aktarılıyor.

SAHTE BİR LİNK GÖNDERİLİYOR

Dolandırıcıların bu sefer ki durağı Kamil Koç oldu. Kamil Koç’un SMS sistemine erişerek VAKIFBANK müşterilerine hedef alan sahte link gönderildi. Gönderilen mesajda “VAKIFBANK’dan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faiz kredi fırsatı” ifadesi ve devamında VakıfBank’ın internet şubesi sitesini taklit eden sahte bir link bulunuldu.

BANKACILIK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR

Bazı kullanıcılar güvenerek linke tıklarken, VakıfBank hesabına giriş yapmak isteyen müşterilerin bankacılık şifresi bu şekilde ele geçiriliyor. Açılan sitenin görünümü VakıfBank’ın internet şubesi ile birebir aynı tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Linkin VakıfBank ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Siber dolandırıcılar, bu şekilde sahte linkler ile müşterilerin şifrelerini ele geçiriyor ve hesaptaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor.