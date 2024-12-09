Türkiye'nin dev şirketi bugün 400 işçisini kovdu. Kara haberi hafta sonu amirleri telefonla bildirdi

Bursa'nın otomotiv devi TOFAŞ'ta büyük bir işçi kıyımı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde, fabrikanın üretim tesislerinde çok sayıda işçinin işten çıkarılacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Bu söylentiler, sonunda doğruluğunu buldu. İşten çıkarılacak işçilerin isimleri, insan kaynakları tarafından belirlendi. Amirlerin yanlüarındıa çalışan işçilere telefonla ulaşarak iş akdinin feshedildiği tebliğ etti.

İşten çıkarılan bazı işçiler, durumu Whatsapp gruplarında paylaşarak, veda mesajları ile işlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, fabrikanın büyük bir yeniden yapılandırma sürecine girdiğini ve birçok işçinin geleceğinin belirsizleştiğini gösteriyor.

Öne çıkan bir başka iddiaya göre, hafta başında işe alım yapıldığı, ancak hafta sonuna gelindiğinde beklenmedik bir şekilde işten çıkarma kararının alındığı öne sürülüyor. Bu durum, TOFAŞ yönetiminin iş gücü planlamasında ciddi değişiklikler yaptığını ve çalışanlarını yeni bir düzene sokmayı hedeflediğini gösteriyor.

Ancak işten çıkarılan bazı işçilere, alacaklarının 2 katı ödeme yapılacağı söylendiği iddia ediliyor. Kıdem, ihbar ve izin alacaklarının eksiksiz şekilde ödeneceği vaadiyle, bazı işçilere bu teklifi kabul etmeleri yönünde baskı yapıldığı öne sürülüyor.

Bu teklife karşılık olarak 300 ila 400 işçinin işten ayrılmayı tercih ettiği belirtiliyor. Ancak, fabrika personelinden gelen başka bir bilgiye göre, bu teklife dair söylentiler doğru değil. Bir işçi, kendilerine sadece kıdem ve ihbar haklarının ödeneceği bilgisinin verildiğini ifade etti. Bu da, bazı işçilerin sundukları teklifler hakkında yanıltıcı bilgiler aldığını düşündürüyor.

TOFAŞ’taki bu işten çıkarma süreci, fabrikanın gelecekteki üretim stratejilerinin şekilleneceği ve iş gücü yapısının yeniden düzenleneceği bir dönemi işaret ediyor. Ancak bu süreç, çalışanlar arasında belirsizlik yaratırken, fabrikanın nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.