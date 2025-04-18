Türkiye'nin dev şirketi çekildi . KAP'a açıklama yaptı

Zorlu Enerji, İsrail merkezli Dorad Energy Ltd.’deki yüzde 25’lik payını satma kararı aldı. Satış tamamlandığında şirket, Dorad’daki ortaklığını tamamen sonlandıracak.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), İsrail merkezli enerji üretim şirketi Dorad Energy Ltd.’deki yüzde 25’lik payının tamamını satma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış sürecinin detayları paylaşıldı. Şirket, bu adımla Dorad’daki ortaklığını tamamen sonlandırmayı hedefliyor.

Satış kapsamında, Zorlu Enerji’nin yüzde 25’lik hissesinin yüzde 15’i, Dorad’ın mevcut ortakları Edelcom Ltd. ve Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.’ye eşit oranda devredilecek. Bu paylar için hisse alım sözleşmeleri imzalandı. Kalan yüzde 10’luk payın ise Phoenix Grubu’na satışı için görüşmeler sürüyor. Sözleşmeler, aynı şartlar ve koşulları içeriyor.

KAP’a yapılan açıklamada, hisse devirlerinin Dorad Yönetim Kurulu’nun onayı, yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi sonrası tamamlanacağı belirtildi. Süreç sonunda Zorlu Enerji, Dorad sermayesindeki tüm paylarını elden çıkarmış olacak. Şirket, satışın stratejik hedefleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Zorlu Enerji, Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı projelere odaklanıyor. Dorad’daki payların satışı, şirketin portföy optimizasyonu ve uluslararası yatırımlarını yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Satışın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

Enerji sektöründe önemli bir oyuncu olan Zorlu Enerji, bu hamleyle kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmeyi planlıyor. Şirketin gelecek dönemde Türkiye ve küresel pazarlarda yeni yatırım fırsatlarına odaklanması bekleniyor. Satış sürecinin tamamlanmasıyla, Zorlu Enerji’nin İsrail pazarındaki varlığı sona erecek.