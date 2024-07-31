Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. 65 ülkeye ihracat yapıyordu Yüzlerce kişi işsiz kaldı

Ekonomik kriz dev bir firmanın daha iflas etmesine neden oldu. Başkentte 6 farklı ürün grubunda 129 modelle Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) ilk yerli üreticisi olarak tarihe geçen Palme Makina da ekonomik krizin kurbanı oldu ve iflas etti.

Ekonomik sıkıntıları gidermeye çalışan, dev şirket, son bir gayretle mahkemeye başvurmuş, konkordato (mahkeme onaylı alacaklı anlaşması) talebinde bulunmuştu.

Ancak Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 65 ülkeye ihracat yapan dev şirketin iflasına kararı verdi.

Dev firmanın yüzlerce kişiye istihdam sağladığı ve Türkiye genelinde çok sayıda bayisi olduğu açıklandı.