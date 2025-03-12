Türkiye'nin dev şirketi iflasın eşiğinde. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde de iş yapmıştı

Konkordato takip'te yer alan bilgiye göre, Türkiye’de trafik güvenliği alanında geniş ürün yelpazesiyle tanınan Detay Trafik Sistemleri, mali kriz nedeniyle iflas riski yaşıyor. Sakarya’nın Pamukova ilçesinde üretim yapan şirket için Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kapsamında 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi. Karar, 5 Mart 2025 saat 14.10 itibarıyla yürürlüğe girdi.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 30885 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirket için mahkeme, daha önce alınan tedbir kararlarının devamına hükmetti. Geçici konkordato komiserleri Prof. Dr. Mustafa Yasan, Doç. Dr. Ahmet Cemkut Badem ve YMM Rasül Engin Akın’ın görevlerini sürdüreceği açıklandı. Uzmanlar, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

SEKTÖRÜN ÖNCE FİRMALARINDAN BİRİYDİ

Detay Trafik Sistemleri, ışıklı uyarı cihazlarından hız kesici setlere, trafik işaret levhalarından otopark ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Bauhaus, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük kurumsal müşterilere hizmet veren firma, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli gibi önemli projelerde de yer almıştı.

NAKİT SIKINTISI YAŞADI

Uzmanlara göre, son yıllarda artan maliyetler ve daralan pazar koşulları, şirketin finansal dengesini bozdu. Üretim maliyetlerinin yükselmesi ve nakit akışındaki sıkıntılar, firmanın konkordato sürecine girmesine neden oldu. Ekonomistler, konkordato sürecinin şirketlere toparlanma fırsatı sunduğunu, ancak sürecin doğru yönetilmemesi halinde iflasın kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

Detay Trafik Sistemleri'nde çalışanlar belirsizlik içinde beklerken, şirketin sektördeki konumu nedeniyle konkordato sürecinin sektörde dalgalanmalara yol açabileceği ifade ediliyor. Firma yetkilileri, iş gücünü korumak ve üretimi sürdürebilmek için gerekli finansal çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

GÖZLER MAHKEME KARARINDA

Konkordato sürecinin sonunda mahkemenin vereceği nihai karar, şirketin geleceğini belirleyecek. Detay Trafik Sistemleri'nin sektördeki köklü geçmişine dikkat çeken sektör temsilcileri, firmanın toparlanması halinde pazar payını yeniden kazanabileceğini düşünüyor. Ancak süreç iyi yönetilmezse Türkiye’nin önde gelen trafik malzemesi üreticilerinden biri sektöre veda edebilir.