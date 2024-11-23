Türkiye'nin dev şirketi iflasın pençesinde. Borsa İstanbul'da işlem görüyor

Borsa İstanbul'da 'MEGAP' kodu altında işlem gören Mega Polietilen, büyük bir mali sıkıntıya düşerek iflasla boğuşuyor. Ağustos ayında başlatılan konkordato süreci, Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin karşılaştığı ilk örnek olarak dikkat çekmişti.

Bundan önce, şirketin finansal durumunu incelemek amacıyla atanan 3 kişilik konkordato komiser heyeti raporunu tamamladı. Mahkeme, raporu göz önünde bulundurarak 2 aylık mühletin devamına karar verdi. Şirketin mali tabloları ocak ayında tekrar incelenecek ve yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde iflas kararı alınacak.

Konkordato süreci ve mahkemenin kararı Mega Polietilen, mali sıkıntılarını aşabilmek amacıyla Ağustos ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirketin finansal durumunu değerlendirdikten sonra, 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. Bu mühletin süresi, yapılan yeni incelemeler sonucunda 2 ay daha uzatıldı.

Mahkeme, Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan’ın konkordato başvurusunu reddetti. Özhan’a yönelik alınan tedbirler kaldırılırken, bunun sonucunda şirketin borçlarının tahsil edilmesi için icra sürecinin önü açılmış oldu.

Ocak'ta Yeni İnceleme ve İflas Kararı Şirketin mali durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği inceleme, Ocak ayında yapılacak. Eğer Mega Polietilen, yükümlülüklerini yerine getiremezse, mahkeme tarafından iflas kararı açıklanacak.

Borsa İstanbul'da Şok Etki Yaratan Durum Mega Polietilen'in içinde bulunduğu mali zorluklar, borsa camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin konkordato başvurusu yapması, ticaret dünyasında ses getirdi ve bu süreç büyük bir dikkatle izleniyor.