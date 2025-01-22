Türkiye'nin dev tarım şirketi 'iflas' bayrağını çekti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dev tarım şirketi 'iflas' bayrağını çekti!

Konya merkezli büyük tarım şirketi Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle 2024 yılında başlattığı konkordato sürecinden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Konkordato takipte yer alan bilgilere göre; Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı.

Mühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi.

ZORLU DÖNEM VE SONUÇLARI

Anadolu Yemcilik, Türkiye'nin önemli tarım şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak yüksek borçlar ve kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek tüm ticari faaliyetlerin sonlandırıldığını duyurdu.

Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.

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