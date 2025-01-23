Türkiye'nin dev tavuk şirketi övündüğü sosla vuruldu! İstanbul'daki her AVM'de şubesi var

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden hileli markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdalar’ ile 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklamaya devam ediyor. Peynir markalarının, baharat markasının, sucuk ve zeytinyağı üreticilerinin olduğu liste 22 Ocak'ta güncellendi.

3 marka köfte diye bakın neler yedirmiş neler. Bakanlık ifşa etti. inanamayacaksınız

TAVUK DÜNYASI DA DAHİL EDİLDİ!

Bakanlık tarafından açıklanan listeye, yeni markalar eklenmeye devam ediyor. Listenin giderek büyümesi tedirgin ederken, vatandaş açıklanan listeye göre de önlemini almaya çalışıyor.

Listeye neredeyse her AVM'de şubesi bulunan Tavuk Dünyası isimli şirket de dahil edildi.

Tarım Bakanlığı bir bir ifşa etti… Bu sefer listeye Türk mutfağının vazgeçilmezi de girdi

PUL BİBER DEĞİL DOMATES!

Şirketin kullandığı pul biber de domates olduğu ortaya çıktı.

Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tavuk Dünyası) için düşülen bilgilendirme notunda, 22 Ocak 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul Ümraniye'de bulunan bir şubesindeki pul biber ürünlerinde domates bulunduğu saptandı.

Türkiye'nin büyük ilgi gören markası Tavuk Dünyası tarafından yapılan tanıtım sloganında; "Tarifi bizde saklı eşsiz soslar ve çeşit çeşit baharatlarla, 12-14 saat marine ettiğimiz tavuklarımız, kişiye özel tavalarda hazırlanarak muhteşem bir lezzet hikayesine dönüştü ve Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından Üstün Lezzet Ödülleri’ne layık görüldü" denilmişti.