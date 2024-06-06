Türkiye'nin dev un firması iflasın pençesinde. Mutfaklarımızın vazgeçilmeziydi

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türkiye'nin dev un firması iflasın pençesinde. Mutfaklarımızın vazgeçilmeziydi

Ekonomik kriz Türkiye'de de etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin kaliteli un üreten şirketlerinden biri olan 'Ünlü Un'dan kötü haber geldi. Yurt dışı ve yurt içinden en kaliteli buğdaylardan un üreten 'Marka Un' iflasın pençesinde.

Türkiye'nin en kaliteli unlarını üreten şirketlerinin başında gelen ve 15 yıldır faaliyetini sürdüren 'Marka Un' iflasla boğuşuyor. Üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi ön planda tutan dev şirket, yurtiçi ve yurtdışından en kaliteli buğdayları alıyordu. Buğdaylar, mikronlarına göre elendikten sonra kontrolleri yapılarak paketleniyordu.

Tüketicilerin gönül rahatlığıyla kullandığı unlar mutfaklarınızın baş köşesinde kullanıma hazır halde bekletiliyordu. Bu unların hemen hemen girmediği ev yok denecek kadar azdı. Kaliteden asla taviz vermeyen Marka Un İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Mardin Kızıltepe 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024 tarihli kararıyla üç ay süreyle geçici mühlet verdi.

Alacaklıların ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceği belirtildi. Alacaklıların mahkemeye dilekçe sunarak konkordato talebinin reddini de isteyebileceği ifade edildi.

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