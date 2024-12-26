Türkiye'nin devi iflas etti. Sektörün lideriydi. Rakipleri de şoke oldu

Türkiye genelinde ekonomik zorluklar nedeniyle iflas ve konkordato ilanları artış gösterirken, bu durumun etkisi Konya'da da hissedildi. Lazer kesim sektöründe önemli bir yere sahip olan Konlazer Makina iflas kararı aldı.

Konya'da 2006 yılında kurulan Konlazer Makina İnşaat Gıda Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, lazer kesim alanında faaliyet gösteren öncü firmalardan biriydi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, daha önce konkordato süreci başlatılan firmanın iflası resmen ilan edildi. Şirketin ekonomik krizin etkilerine karşı direnemediği ve borçlarını ödeyemez hale geldiği belirtiliyor.

Daha önce konkordato mühleti verilen Konlazer, ara kararların ardından mahkeme kararıyla iflasını duyurdu. Bu durum, konkordato sürecinin her zaman başarılı olmayabileceğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Türkiye genelinde artan iflas vakaları, ekonomik krizin sanayi sektörüne olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konlazer, lazer kesimi sanata dönüştüren ve 2 bin 500 metrekare alanda deneyimli kadrosuyla hizmet sunan bir şirketti. 3 boyutlu sac ve teknik resim, CNC destekli lazer kesim, abkant büküm, işleme tezgahları, kaynak ve boya teknolojileri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuyordu. CE ve ISO 9001 sertifikalarına sahip olan şirket, sektöründe lider konumdaydı.

Konlazer'in iflası, sektördeki diğer firmaları da şoke etti. Bu gelişme, ekonomik krizin sanayi üzerindeki etkisinin ne kadar derin olduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu tür iflasların bölgesel ekonomilere ve iş gücüne olumsuz yansımaları olabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, diğer işletmeler için de bir uyarı niteliğinde.

Bu iflas, Konya ve Türkiye genelinde sanayi sektörünün ne kadar zor bir dönemden geçtiğini açıkça ortaya koyuyor.