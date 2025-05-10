Türkiye'nin devi iflas etti. Sektörün liderlerindendi

Karadeniz Ereğli merkezli Bektaş Demir Çelik, ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas etti. 2004’te Şenol Bektaş tarafından kurulan şirket, 1994’ten bu yana demir çelik sektöründe köklü bir geçmişe sahipti.

Yerli yassı çelik ürünlerinin satışı ve taşımacılığıyla başlayan firma, müşteri talepleri doğrultusunda ithal ürünleri de portföyüne ekleyerek büyümüştü. Türkiye ve dünya çapındaki çelik tesislerinin ürünlerini stoklarında bulunduran şirket, hızlı teslimat ve yenilikçi yaklaşımla sektörde fark yaratmayı hedefliyordu.

Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve küresel rekabet, şirketin mali yapısını derinden sarstı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Nisan 2025’te aldığı kararla Bektaş Demir Çelik’in iflasına hükmetti.

İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesine dayanan karar, şirketin konkordato sürecini de sona erdirdi. Mahkeme, konkordato tedbirlerini kaldırarak tasfiye sürecinin basit usulle yürütülmesine karar verdi.

Aynı dava kapsamında İsmail Cebecik’in konkordato talebi ise reddedildi. İflas kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna ilan edilerek resmiyet kazandı. Sektör temsilcileri, bu iflasın demir çelik piyasasında domino etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Çalışanlar ve tedarikçiler ise belirsizlik içinde. Bektaş Demir Çelik’in kapanması, bölgesel ekonomiyi de olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, sektördeki diğer firmaların benzer risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.