Türkiye'nin devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu

Türkiye'nin önde gelen firmalarından Alseko Grup'un bünyesindeki Alseko Metal ve Alseko Makina, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

1992 yılında Bursa'da faaliyete başlayan Alseko Metal ve 2013 yılında kurulan Alseko Makina, mahkemenin kapısını çalarak geçici konkordato mühleti talep etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin mali durumunu inceleyerek, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Mali konularda uzman Ali Kahve, bu süreçte şirketlerin mali durumunu denetlemek üzere konkordato komiseri olarak atandı. Mahkeme, şirketlerin mali durumlarını iyileştirmek amacıyla çeşitli tedbirler aldı.

Bu tedbirler arasında borçların ödenmesi için ek süre tanınması ve yeni borçlanmaların kısıtlanması yer alıyor.

Bu süreçte, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması ve finansal durumlarını düzeltmeye çalışması bekleniyor. Konkordato talepleri, borçlarını ödemede zorluk yaşayan şirketlerin bir çıkış yolu olarak görülüyor. Ancak bu sürecin nasıl sonuçlanacağı ve şirketlerin geleceği, şimdilik belirsizliğini koruyor.