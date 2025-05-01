Türkiye'nin devi sürücüsüz elektrikli otobüs üretti. Tek şarjla günü tamamlıyor

Türkiye’nin köklü otomotiv markası Karsan, otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otobüsü Otonom e-ATAK ile geleceğin ulaşımına yön veriyor. Bursa’da 8-10 Mayıs’ta düzenlenecek Go Green Türkiye Fuarı’nda sergilenecek araç, tek şarjla 300 kilometre menzil sunarak şehir içi ulaşımda çığır açıyor. Sıfır emisyonlu ve yüzde 100 elektrikli Otonom e-ATAK, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle insan müdahalesi olmadan güvenli yolculuk vadediyor.

Otonom e-ATAK, BMW i markalı Li-Ion bataryalarıyla donatılmış. 230 kW maksimum güce sahip araç, gelişmiş sensör sistemleriyle çevresini kusursuz algılıyor. LiDAR, radar, GMSL kamera, IMU ve GNSS teknolojileri, trafik işaretlerine uyum sağlarken kör noktalardaki yayaları ve motosikletleri tespit ediyor. Gece, gündüz, yağmur veya sis gibi zorlu koşullarda dahi yüksek hassasiyetle çalışan sistem, maksimum güvenlik sunuyor.

Karsan’ın “İlham veren sürdürülebilir gelecek” vizyonu, Otonom e-ATAK ile hayat buluyor. Araç, uzaktan izleme ve raporlama teknolojisiyle anlık veri akışı sağlıyor, operasyonel verimliliği artırıyor. Çevre dostu motoruyla doğayı koruyan otobüs, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Go Green Türkiye Fuarı’nda ziyaretçiler, Otonom e-ATAK’ı deneyimleme şansı bulacak. Karsan, bu fuarda elektrikli ve otonom teknolojilerdeki liderliğini bir kez daha ortaya koyacak. Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki yenilikçi ruhunu yansıtan araç, global arenada da dikkat çekiyor.

Karsan, Avrupa ve ABD’de otonom araç projeleriyle adından söz ettiriyor. Otonom e-ATAK, şehirlerin geleceğini şekillendirecek bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor.