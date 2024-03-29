Türkiye’nin dış borç verileri açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin dış borç verileri açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin dış borcu 2023 yılı sonu itibariyle 499,9 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2023 itibarıyla 499,9 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 499,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 44,7 oldu.

NET DIŞ BORÇ STOKU 261,4 MİLYAR DOLAR

Aynı tarihte net dış borç stoku 261,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 560 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 21,2 oldu.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 7 trilyon 751 milyar lira, bu tutarın milli gelire oranı ise yüzde 29,5 olarak kayıtlara geçti.

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