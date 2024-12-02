Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde dikkat çeken değişim. Birincilikten tepetaklak 10.sıraya düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde dikkat çeken değişim. Birincilikten tepetaklak 10.sıraya düştü

İş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi zenginler listesini yayımladı. Türkiye'deki zenginler de listede yer aldı. Ancak Türkiye'nin zenginler listesinde dikkat çeken bir sıralama değişikliği vardı. Türkiye'nin en zengini listesinde 1. sırada yer alan bir iş insanı 10. sıra gerilemesi dikkat çekti. O iş insanın serveti 3 Milyar dolara yakın bir erime yaşandı.

Dünyanın en zengin iş insanları listesini yayımlayan Forbes Dergisi, belirli aralıklarla yayımladığı listeyi güncelledi. İş dünyasında yaşanan bölgesel ve dünyanın önemli gelişmeleri sık sık sıralamada değişikliğe neden oluyor. Türkiye'de 28 dolar milyarderi var. Forbes'in Türk İş Dünyası'na yönelik son liste güncellemesinde ise 1. sırada iken 10. sıra birden gerileyen isim dikkat çekti. İlk 10 listesinde bulunan isimler şu şekilde sıralanıyor...

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Murat Ülker

'En Zengin Türk İş İnsanları listesinde' Forbes Dergisi'nin yaptığı güncelleme sonusunda ilk sırada Murat Ülker yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle yeni listenin lideri oldu.

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İpek Kıraç

Koç ailesinden İpek Kıraç listenin ikinci sırasında yer aldı. Kıraç'ın serveti ise 3.2 milyar dolar değerinde.

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Semahat Sevim Arsel

Koç Ailesi'nin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyon dolarlık servetiyle listenin 3. sırasında yer buldu.

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Şaban Cemil Kazancı

Listenin 4'ncü sırasında Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin CEO ve yönetim kurulu üyesi Şaban Cemil Kazancı yer aldı. 3.1 milyar dolarlık serveti ile Semahat Sevim Arsel'le aynı varlığa sahip olan Şaban Cemil Kazancı, listede 4. sırada.

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Mustafa Rahmi Koç

Listede 5. sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servete sahip.

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Erman Ilıcak

Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak listenin 6'ncı sırasında. Ilıcak'ın serveti 2.6 milyar dolarlık servete sahip.

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Hamdi Ulukaya

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya'nın serveti 2.5 milyar dolar değerinde.

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Mehmet Sinan Tara

ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 2.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 8. sırasında yer alıyor.

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Ferit Faik Şahenk

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk 2.2 milyar dolar servete sahip.

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İbrahim Erdemoğlu

Geçen sene, Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak Forbes Listesi'nin zirvesinde yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık serveti 2,2 milyar dolara inince, sert bir düşüşle 10. sıraya geriledi.

Erdemoğlu'nun servetindeki düşüşün, 2023 yılının başında 10 liraya ulaşan SASA polyester hisselerinin 4 liraya kadar gerilemesi olduğu belirtiliyor.

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