Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Tepkiler büyüyor

Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler eylemler gerçekleştiriyor. Bursa, İzmir ve Gaziantep gibi birçok bölgede, traktörleriyle yolları kapatan üreticiler, düşük fiyatlarla alımlara karşı seslerini duyuruyor.

BURSA- İZMİR YOLUNU KAPATTILAR

8 Ağustos'ta Bursa'nın Karacabey Ovası'nda gerçekleştirilen eylemde, çiftçilerle jandarma ve polis arasında gerginlik yaşandı. Üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" ve "Hükümet istifa" gibi sloganlar atarak Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.

Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, bu durumu Bursa-İzmir Karayolu'nda protesto etti. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı üreticiler, "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa" ve "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

DOMATES ÜRETİCİLERİ İSYAN ETTİ

İzmir'in Kınık ilçesinde de salçalık domates üreticileri, domatesin kilogram fiyatının 2 liranın altına düşmesini protesto etmek için Kınık Cumhuriyet Meydanı'ndan Hükümet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. Ayrıca traktörlerle yolları kapatan çiftçiler, 5 lira olarak belirlenen kilo fiyatının 1,8 liraya düşürülmesini eleştirdi. Yürüyüş sırasında, üreticiler "Çiftçiyi öldürdünüz, cenazeyi kaldırın" yazılı tabutla dikkat çekti.

GAZİANTEP’TE DE PROTESTOLAR YAPILDI

Gaziantep'te ise Antep fıstığı üreticileri, 4 Ağustos'ta fıstık fiyatlarının 90-100 TL arasında belirlenmesine karşı eylem düzenledi. Çiftçiler, fiyat düşüşünün yalnızca kendi gelirlerini değil, sektördeki istikrarı da tehdit ettiğini ve yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti. Eylem, traktörlü konvoyla Nizip'te sona erdi.

RİZE’DE DE OLAYLAR OLMUŞTU

Daha önce buğday fiyatları nedeniyle Bilecik'teki buğday üreticileri traktörlerle protesto düzenlemiş, Rize'deki çay üreticileri de yaş çay taban fiyatının altında çay alımını eleştirmişti.

Protestoların temel nedeni, düşük taban fiyatların yanı sıra özel sektör fabrikalarının ürünleri düşük fiyatlarla alması olarak gösteriliyor. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, özel bir çay fabrikasının yaş çayı 12-13 TL gibi düşük fiyatlardan aldığını ve bunun üreticinin emeğini gasp ettiğini belirtti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), domates fiyatlarındaki düşüşün arz artışının yanı sıra salça fabrikalarıyla yaşanan sorunlardan kaynaklandığını açıkladı. Ziraat odalarından alınan bilgilere göre, fabrikalar üreticilerle sözleşme yapmaktan kaçınıyor ve sözleşme yaptığı üreticilerden yüksek fire oranları nedeniyle ürün alımı yapıyor.