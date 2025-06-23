Türkiye'nin dünya devi şirketi satılıyor. 100'den fazla ülkeye hizmet veriyor. Artık o da yabancıların oldu

Avrupa’nın devi Team Blue, Türk yazılım şirketi Ticimax’i satın alıyor. 100’den fazla ülkeye hizmet veren Ticimax, Türkiye’nin e-ticaret sektöründe yeni bir döneme giriyor.

Belçika merkezli dijital teknoloji devi Team Blue, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılında yerli hosting firması Natro’yu 200 milyon liraya satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirket, şimdi de e-ticaret yazılımları alanında lider Türk firması Ticimax Bilişim’in çoğunluk hisselerini almak için resmi görüşmelere başladı. Anlaşma tamamlanırsa, Ticimax’ın hisseleri Team Blue’nun Hollanda merkezli iştirakine geçecek.

2005’te İstanbul’da kurulan Ticimax, e-ticaret altyapısı sağlayan bir yazılım şirketi olarak 30 binden fazla firmaya hizmet verdi. Victoria’s Secret, Starbucks, Bentley, Aselsan ve Dimes gibi global markaların yanı sıra 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 200’ün üzerinde çalışanı ve 5.000’i aşkın iş ortağıyla Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde önemli bir yere sahip olan şirket, yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor.

Team Blue, Avrupa’nın en büyük dijital altyapı ve bulut teknolojileri gruplarından biri olarak biliniyor. Şirket, Ticimax acquisition ile Türkiye’deki dijital dönüşüm süreçlerini güçlendirmeyi ve küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar, bu satın almanın Türkiye’nin teknoloji sektörüne yabancı yatırımcı ilgisini artıracağını öngörüyor.

Ticimax’ın kurucusu Cenk Çiğdemli, şirketin Team Blue ile iş birliğinin yeni fırsatlar yaratacağını belirtirken, anlaşmanın 2025 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Satın alma bedeli henüz açıklanmasa da, sektör kaynakları rakamın Natro satın almasından daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Bu hamle, Türkiye’nin teknoloji şirketlerinin küresel oyuncular tarafından radarına alındığını gösteriyor. Ticimax’ın Team Blue çatısı altında büyümesi, Türk yazılım sektörünün uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor.