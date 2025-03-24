Türkiye’nin Dünya Kupası'na katılma ihtimalini açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Avrupa dışında diğer kıtalarda elemeler daha önce başlamıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından Avrupa elemeleri de başlarken A Milli Takım'ın grubu netlik kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Hollanda'yı eleyip yarı finale yükselerek Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. A MİLLİ Takım’ın diğer rakipleri ise Bulgaristan ve Gürcistan oldu.

Gruplarda yer alacak takımların tamamlanmasıyla Football Meets Data takımların tur şanslarını hesapladı. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, İtalya, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan'ın gruplarını ilk sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

İşte A Milli Takım'a Dünya Kupası Elemeleri için yapılan tahmin:

1.Sıra: Yüzde 11

2.Sıra: Yüzde 55

3.Sıra: Yüzde 28

4.Sıra: Yüzde 6