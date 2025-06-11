Türkiye'nin dünyaca ünlü 32 yıllık devi iflasın pençesinde. ABD'den Japonya'ya kadar ihracat yapıyor

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Türkiye'nin dünyaca ünlü 32 yıllık devi iflasın pençesinde. ABD'den Japonya'ya kadar ihracat yapıyor

Tesisi Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 32 yıllık döküm devi Güven Pres Döküm, finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. ABD’den Japonya’ya ihracat yapan şirket, Tuzla’daki tesislerinde yeniden yapılanma için mahkemeden 3 ay mühlet aldı.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin önde gelen döküm üreticilerinden Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iştiraki GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket, alüminyum yüksek basınçlı dökümde uzmanlaşmış bir marka olarak biliniyor.

1993’te kurulan Güven Pres Döküm, LPG, savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel elektronik gibi çeşitli sektörlere üretim yapıyor. 2001’den itibaren ihracata ağırlık veren şirket, İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satıyor.

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Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden firma, ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarıyla çalışıyor.

Kurucu Hakan Aşarı’nın vefatından sonra şirket, oğlu Emir Aşarı ve eşi Fatma Nur Aşarı tarafından yönetiliyor. Aile, markanın global pazardaki itibarını sürdürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek için hukukçu Hakan Çebi, mali müşavirler Mustafa Kınacı ve Mustafa Tosun’dan oluşan bir komiser heyeti atadı. Dava duruşması 1 Eylül 2025’te saat 14.00’te görülecek. Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkına sahip.

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Güven Pres Döküm’ün konkordato ilanı, savunma ve otomotiv gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında yankı uyandırdı. Şirketin yeniden yapılandırma süreci, ihracat pazarındaki konumunu nasıl etkileyecek, yakından takip ediliyor.

Finansal yeniden yapılanma sürecinde şirketin atacağı adımlar, sektördeki paydaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Güven Pres Döküm’ün, 32 yıllık birikimini koruyarak bu zorlu dönemi aşması umuluyor.

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