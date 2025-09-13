Türkiye'nin dünyaca ünlü dev firması iflas etti. Okullar, hastaneler, fabrikalar da yaptı. Çalışanların dünyası karardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dünyaca ünlü dev firması iflas etti. Okullar, hastaneler, fabrikalar da yaptı. Çalışanların dünyası karardı

Bursa merkezli Emegsan Mühendislik, ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. Okul, hastane, fabrika gibi dev projelerde imzası olan şirketin konkordato talebi reddedildi, tasfiye süreci başladı. Yüzlerce çalışan işsizler ordusuna katıldı.

Bursa’da 2015 yılında kurulan Emegsan Mühendislik Elektrik Elektronik Makina İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğaza yenik düşerek resmen iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek tasfiye kararı verdi. Kararla birlikte, şirketin tüm tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi.

a.jpg

Tasfiye sürecinin adi tasfiye yöntemiyle yürütüleceği açıklandı. Emegsan Mühendislik, yurt içinde ve yurt dışında okul, hastane, fabrika, otopark gibi birçok prestijli projede yer alarak adından söz ettirmişti. Şirket, elektrik-elektronik sistemlerden inşaat projelerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu.

Ford Otosan Gölcük Tesisi, Osmangazi Belediyesi Kent Meydanı Otoparkı, Karacabey Hastanesi, Biga Belediye Binası, Fethiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi gibi projeler, Emegsan’ın imzasını taşıyan önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Ayrıca, Altun Tekstil’in merkez, boyahane ve dokuma tesisleri ile Astana’daki buz pateni pisti ve kütüphane projeleri de şirketin portföyündeydi.

b.jpg

Ekonomik krizin etkisiyle mali sorunlar yaşayan şirket, finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyince konkordato başvurusu yapmış, ancak bu talep mahkemece kabul görmemişti. İflas kararı, sektörde şok etkisi yaratırken, devam eden projelerin akıbeti de belirsizliğe sürüklendi.

Yüzlerce çalışan da kış aylarına girilmesine sayılı günler kala işsizler ordusuna katıldı.

c.jpg

Son Haberler
İETT otobüsü alev topuna döndü! Yolcular son anda kurtarıldı
İETT otobüsü alev topuna döndü! Yolcular son anda kurtarıldı
Erdoğan'ın başdanışmanı hayatını kaybetti!
Erdoğan'ın başdanışmanı hayatını kaybetti!
Arda Turan olay oldu!
Arda Turan olay oldu!
CHP’den şaşırtan 'Genel Merkez' kararı! Şimdiden arayışa başladılar… Her ihtimal masada…
CHP’den şaşırtan 'Genel Merkez' kararı! Şimdiden arayışa başladılar… Her ihtimal masada…
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'yasak aşkı' izleyiciyi öfkelendirdi! “Yayından kaldırılsın”
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'yasak aşkı' izleyiciyi öfkelendirdi! “Yayından kaldırılsın”