Türkiye'nin dünyaca ünlü dev firması iflas etti. Okullar, hastaneler, fabrikalar da yaptı. Çalışanların dünyası karardı

Bursa’da 2015 yılında kurulan Emegsan Mühendislik Elektrik Elektronik Makina İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğaza yenik düşerek resmen iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek tasfiye kararı verdi. Kararla birlikte, şirketin tüm tedbirleri kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi.

Tasfiye sürecinin adi tasfiye yöntemiyle yürütüleceği açıklandı. Emegsan Mühendislik, yurt içinde ve yurt dışında okul, hastane, fabrika, otopark gibi birçok prestijli projede yer alarak adından söz ettirmişti. Şirket, elektrik-elektronik sistemlerden inşaat projelerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyordu.

Ford Otosan Gölcük Tesisi, Osmangazi Belediyesi Kent Meydanı Otoparkı, Karacabey Hastanesi, Biga Belediye Binası, Fethiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi gibi projeler, Emegsan’ın imzasını taşıyan önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Ayrıca, Altun Tekstil’in merkez, boyahane ve dokuma tesisleri ile Astana’daki buz pateni pisti ve kütüphane projeleri de şirketin portföyündeydi.

Ekonomik krizin etkisiyle mali sorunlar yaşayan şirket, finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyince konkordato başvurusu yapmış, ancak bu talep mahkemece kabul görmemişti. İflas kararı, sektörde şok etkisi yaratırken, devam eden projelerin akıbeti de belirsizliğe sürüklendi.

Yüzlerce çalışan da kış aylarına girilmesine sayılı günler kala işsizler ordusuna katıldı.