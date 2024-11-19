Türkiye'nin dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. ABD'den Fransa'ya kadar 12 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen giyim üreticilerinden Fi Triko, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Ağustos ayında konkordato ilan eden şirket, üç ay boyunca mali yapısını güçlendiremeyince, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı aldı.

Fi Triko, ABD, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu toplam 12 ülkeye üretim yaparak sektördeki önemli markalarla işbirliği yürütüyordu. Şirket, Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ve DeFacto gibi dev firmalara üretim sağlıyordu.

Fi Triko'nun mali zorlukları, artan faiz oranları ve yüksek finansman maliyetleri gibi ekonomik faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Şirketin sahibi Mehmet Karabulut, konkordato süresinin uzatılması için mahkemeye başvurduysa da, talebi reddedildi. Bunun ardından, mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine son vererek şirketin iflasını onayladı.

Şirketin mali tabloları, bir süre daha iyileştirilemedi ve nakit akışını sürdürebilmek için gereken ödeme planları yapılamadı. Fi Triko'nun iflası, sadece şirketi değil, Türkiye’nin giyim sektörü genelinde ciddi endişelere yol açtı.

Fi Triko’nun iflası, özellikle üretici firmalar için bir dönüm noktası olmuş durumda. Firmanın iflası, sektördeki firmaların finansal stratejilerini gözden geçirmelerini zorunlu kılarken, ithalat ve ihracat yapan birçok firmanın benzer sıkıntılarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin giyim sektörü, bu tür iflaslarla daha zor bir döneme girebilir. Ayrıca, bu durum, sektördeki iş gücü kayıplarına ve üretim düşüşüne de yol açabilir.

Fi Triko’nun kapanması, büyük markaların Türkiye’deki üreticilerle olan ilişkilerini de yeniden şekillendirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, sektördeki küçük ve orta ölçekli üreticilerin yanı sıra büyük markaların da dikkatle izlediği bir süreç haline gelmiş durumda.