Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kuruluşu Eurostat, Türkiye’nin nasıl Avrupa’nın çöplüğü haline geldiğini gözler önüne serdi. Buna göre Avrupa Birliği’nin en fazla atık ihraç ettiği ülke Türkiye oldu. Açıklanan verilere göre 2024 yılında Türkiye’ye ihraç edilen atık miktarı 12.3 milyon tonu buldu.

Eurostat'ın resmi X hesabından yayımlanan video grafikte, en fazla atık ihraç edilen ülkelerin 10 yıllık sıralamasına yer verildi. Eurostat verilerine göre, 2014 yılında 7 milyon 917 bin 202 ton atık ihraç edilirken, 2015'te 6 milyon 57 bin 595 ton atık ihraç edildi. 2016'dan 2021 yılına kadar Türkiye'ye ihraç edilen atık sayısında artış kaydedildi. 2022-2023 yıllarındaki düşüşün ardından 2024 yılında Türkiye'ye AB'den 12 milyon 253 bin 956 ton atık ihraç edildi.

2014 yılında 7 milyon 917 bin 202 ton, 2015 yılında 6 milyon 57 bin 595 ton, 2016 yılında 8 milyon 213 bin 594 ton, 2017 yılında 10 milyon 357 bin 284 ton, 2018 yılında 10 milyon 456 bin 455 ton, 2019 yılında 11 milyon 158 bin 787 ton, 2020 yılında 13 milyon 605 bin 199 ton, 2021 yılında 14 milyon 524 bin 267 ton, 2022 yılında 12 milyon 321 bin 214 ton, 2023 yılında 11 milyon 802 bin 4 ton ve 2024 yılında 12 milyon 253 bin 956 ton atık, AB ülkelerinden Türkiye'ye ihraç edildi.

Türkiye, Çin'in 7 milyon 501 bin 979 ton ile birinci olduğu 2015 yılı dışında, 10 yıllık süreçte en fazla atığın ihraç edildiği ülke konumunu korudu.

KİM GERİLEDİ, KİM YÜKSELDİ?

Öte yandan, Eurostat'ın paylaştığı video grafikte 10 yıllık süreçte 2014 yılında en fazla atığın ihraç edildiği ülkeler olan Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, Hindistan, Mısır, Norveç, Hong Kong, ABD ve Endonezya'nın sıralamalarında değişiklik yaşandığı dikkat çekti. Buna göre, Çin 2020 yılından itibaren ilk 10 ülke arasında yer almazken, Birleşik Krallık ve ABD bu sıralamada yıllar içinde geriye düştü. Sıralamada, Hindistan ve Pakistan'ın en fazla atık ihraç edilen ülkeler sıralamasında yıllar içinde yükseldiği görüldü.

ÇOĞUNLUĞU ADANA’YA GİDİYOR

Uzun süredir tepkilerin odağında olan Türkiye’nin çöp ithalatında Adana önemli bir merkez oldu. Çünkü başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal edilen çöplerin büyük bir çoğunluğu Adana’ya geliyor. Bazı çalışmalar kente gelen çöplerin büyük bir bölümünün yakılarak imha edildiğini bu durumun çevre için büyük tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Adana’daki durum özellikle 2018-2020 yılları arasında büyük tartışmalara neden olmuştu. Türkiye bir dönem plastik atıkların ithalatını yasaklasa da bu yasak sadece 2 ay sürmüştü.

"EKOLOJİK İŞGAL HAREKETİ"

Öte yandan Zafer Partisi’nden söz konusu istatistiklere sert tepki geldi. Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, Avrupa’nın çöpünü Türkiye’ye ihraç etmesini ‘Ekolojik işgal hareketi’ olarak niteledi.

Aslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yıl milyonlarca ton atık ülkeye giriyor; ama tek bir bakan, tek bir şirket, tek bir kamu görevlisi yargı önüne çıkarılmıyor. Bu sessizlik siyasi bir tercihtir. Atık lobisi kazanırken vatandaş kanser oluyor. AB’den gelen toplam yük hesaplandığında, Türkiye’ye her gün ortalama 450 kamyon atık girdiği ortaya çıkıyor. Bu resmen ekolojik bir işgal hareketidir. Bu ülkenin toprağını çöple dolduran yönetim, geleceğini yaşanmaz hale getiriyor. Atık ticaretini sürdüren her imza, çocuklarımızın geleceğinden çalınmış bir yıldır.