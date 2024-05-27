Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı. İşte en fazla alışveriş yapan yaş grubu

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), genel ticaret ve perakende ticaret içindeki payı değerlendirildi. Rapora göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon liraya çıktı. İşlem sayısı ise yüzde 22,25 artışla 5,87 milyar adet oldu. Bu yıl için e-ticaret hacminin 3,4 trilyon lira, işlem sayısının ise 6,67 milyar adet olması bekleniyor.

"BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ" EN BÜYÜK PAYI ALDI

2019'da genel ticaret hacmine oranla yüzde 10,1 olan e-ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 20,3'e yükseldi. GSYH içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu. Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu hizmet ticareti oluşturdu. Kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticaretinden kaynaklandı. En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar takip etti.

E-TİCARET YAPAN İŞLETMELERİN YÜZDE 76'SI ŞAHIS ŞİRKETİ

Bakanlıkça geliştirilen metodolojiyle, Türkiye'deki illerin e-ticarete uyumuna ilişkin bir endeks oluşturuldu. En yüksek uyumu gösteren iller İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli olarak belirlendi. e-Ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 540 bin civarında, ETBİS'e kayıtlı işletmelerin sayısı ise 35 bini aştı. e-Ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sını şahıs, yüzde 21'ini limitet, yüzde 3'ünü anonim şirketler oluşturdu. İşletmeler en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da bulunuyor.

GEÇEN YIL EN YÜKSEK İŞLEM KASIM AYINDA YAPILDI

e-Ticaret alanında faaliyet gösteren esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5'i erkek, yüzde 29,5'i kadın girişimcilerden oluştu. İşletme sahiplerinin çoğunluğu 25-44 yaş aralığında yer aldı. İşlem hacmi, kampanyaların da etkisiyle en yoğun kasım ayında yaşandı. Bu ayda e-ticaret hacmi, yılın diğer aylarına göre yüzde 50 daha yüksek seyretti. 24 Kasım Öğretmenler Günü, en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kaydedildi.

İSTANBUL, EN ÇOK KARGO GÖNDEREN VE ALAN İL OLDU

Teslim edilemeyen kargo gönderilerinin en yaygın nedeni yüzde 34,13 ile "müşterinin gönderiyi kabul etmemesi" olarak belirlendi. "Adreste bulunamama" yüzde 26,43 ile ikinci sırada yer aldı, "hasarlı kargo" ise yüzde 1,2 ile en az karşılaşılan sebep oldu. En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55,27 ile İstanbul olurken, en fazla kargo alan il de yüzde 29,74 ile yine İstanbul olarak kaydedildi.

E-TİCARET YOLUYLA EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER

e-Ticarette en çok satılan ürünler arasında ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı yer aldı. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecekler, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.