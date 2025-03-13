Türkiye’nin efsane kabadayısı cezaevinde öldü! Ünlü assolist ile hapiste evlenmişti…

Efsane kabadayı olarak bilinen Hasan Heybetli 75 yaşında tutuklu bulunduğu cezaevi koğuşunda hayatını kaybetti. Halk TV’nin edindiği bilgiye göre; dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni olarak onuya yakın kaynaklar ‘doğal ölüm’ değerlendirmesi yaptı. Sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşiydi.

EFSANE KABADAYI ÖLDÜ

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Hasan Heybetli dün akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda öldü. Cezaevi görevlilerinin, Heybetli ile son temasının ise saat 18.45 sıralarında olduğu belirtildi. Hasan Heybetli’nin ölümüne ilişkin, nöbetçi savcının cezaevine gittiği belirtildi. Konuya yakın 3 ayrı kaynak ise Heybetli’nin ölümüne ilişkin ‘doğal ölüm’ bilgisini vermedi.

İZMİR 2 NOLU F TİPİ CEZAEVİNDEYDİ

Son olarak 2009’da işlenen iş insanı Fatih Edremit cinayeti nedeni ile Hasan Heybetli, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Heybetli en son İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevindeydi.

MUAZZEZ ABACI’YLA HAPİSTE EVLENMİŞTİ

1979 yılında Hasan Heybetli, Muazzez Abacı ile nişanlanmıştı. 1980 yılında ise ikili hapiste evlenmişti. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlenmişti. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son bulmuştu.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 Siirt'te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. İstanbul yeraltı dünyasında ismini çokca duyurdu. Defalarca cezaevine girip çıkan Heybetli, Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanımıştı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezası vermişti.

Hasan Heybetli kimdir?