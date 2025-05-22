Türkiye’nin en borçlu AKP’li belediyesi asansör için milyonları akıttı

Birgün’ün haberine göre; toplam 1,8 milyar TL’lik Hazine borcu itibarıyla Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Tren Garı’na inşa ettirdiği asansörün maliyeti için öngörülenin üstünde milyonlar akıtıldığı iddia edildi.

İLK İHALE YAPILMIŞTI

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na inşa edilecek asansör için ilk ihaleyi 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2024 tarihinde Ercan Yıldırım isimli tüzel kişilik ile 3 milyon 737 bin TL’lik sözleşmeyle ihale gerçekleştirildi. Belediye, asansörün 1 Ekim 2024’te tamamlanarak hizmete açılacağını açıklamıştı.

ASANSÖR ÇIKMAZI: İKİNCİ İHALE

“İş bitirme tarihi” olarak belirtilen 1 Ekim 2024 tarihinde asansör bitirilemedi. Uzun zamandır alüminyum profil olarak atıl durumda bekleyen asansörün tamamlanması için Nisan 2025 tarihinde harekete geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3,7 milyon TL’lik harcamaya karşın yarım kalan asansör inşaatının tamamlanması için 14 Nisan 2025 tarihinde yeni bir ihale daha yaptı.

ASANSÖR İÇİN 9 MİLYON 67 TL AKITILDI

İhaleye ise ihaleye yalnızca bir şirket teklif sunabildi. Öz Asansör İnşaat isimli şirketin 5 milyon 330 bin TL’lik teklifi kabul edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonu, sözleşmenin imzalanmasına onay verdi. 5,3 milyon TL’lik sözleşme kapsamında asansörün, 7 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacağı aktarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs 2024’te 3,7 milyon TL harcama ile tamamlamayı öngördüğü asansör inşaatının toplam maliyeti, 9 milyon 67 bin TL’ye fırlaması dikkat çekti.