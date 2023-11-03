Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bankalara en çok borcu olan şehirler belli oldu.

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 1

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da 3 aylık periyotlar dahilinde en borçlu şehirleri sıralıyor.

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 2

BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alıyor.

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 3

İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 4

En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.

LİSTE ŞÖYLE:

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 5

ADANA 201.627.337

ADIYAMAN 25.812.862

AFYONKARAHİSAR 40.235.209

AĞRI 10.626.856

AKSARAY 26.443.654

AMASYA 20.141.623

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 6

ANKARA 1.411.202.151

ANTALYA 375.734.048

ARDAHAN 4.550.270

ARTVİN 9.820.331

AYDIN 83.908.516

BALIKESİR 91.518.862

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 7

BARTIN 9.469.962

BATMAN 22.557.871

BAYBURT 2.824.896

BİLECİK 12.694.272

BİNGÖL 6.397.604

BİTLİS 10.085.262

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 8

BOLU 22.337.959

BURDUR 18.207.030

BURSA 301.555.781

ÇANAKKALE 37.185.457

ÇANKIRI 15.044.252

ÇORUM 43.103.402

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 9

DENİZLİ 163.423.834

DİYARBAKIR 74.830.803

DÜZCE 23.408.586

DİRNE 32.400.397

ELAZIĞ 36.264.123

ERZİNCAN 10.476.366

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 10

ERZURUM 42.720.894

ESKİŞEHİR 74.570.298

GAZİANTEP 297.543.158

GİRESUN 24.993.114

GÜMÜŞHANE 5.512.512

HAKKARİ 6.301.331

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 11

HATAY 144.200.975

IĞDIR 6.613.216

ISPARTA 23.075.653

İSTANBUL 3.786.532.998

İZMİR 521.714.547

KAHRAMANMARAŞ 85.556.521

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 12

KARABÜK 16.564.171

KARAMAN 17.632.514

KARS 10.530.376

KASTAMONU 25.358.538

KAYSERİ 109.788.684

KIRIKKALE 13.450.147

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 13

KIRKLARELİ 25.460.618

KIRŞEHİR 19.247.671

KİLİS 4.836.143

KOCAELİ 251.236.467

KONYA 183.972.368

KÜTAHYA 30.479.017

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 14

MALATYA 34.278.780

MANİSA 107.286.700

MARDİN 37.073.675

MERSİN 117.814.414

MUĞLA 115.405.217

MUŞ 8.753.985

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 15

NEVŞEHİR 20.371.396

NİĞDE 22.094.375

ORDU 41.837.210

OSMANİYE 33.555.290

RİZE 20.864.511

SAKARYA 68.151.468

SAMSUN 91.497.806

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 16

SİİRT 21.210.769

SİNOP 10.491.277

SİVAS 29.961.385

ŞANLIURFA 69.452.380

ŞIRNAK 13.073.090

TEKİRDAĞ 82.845.829

TOKAT 26.555.877

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 17

TRABZON 63.663.100

TUNCELİ 4.021.252

UŞAK 23.949.060

VAN 29.377.284

YALOVA 27.128.378

YOZGAT 23.114.009

ZONGULDAK 36.847.840

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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 18
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Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var 19
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