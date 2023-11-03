Türkiye'nin en borçlu illeri ortaya çıktı. Bakın zirvede hangi il var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bankalara en çok borcu olan şehirler belli oldu.
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da 3 aylık periyotlar dahilinde en borçlu şehirleri sıralıyor.
BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alıyor.
İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.
En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.
LİSTE ŞÖYLE:
ADANA 201.627.337
ADIYAMAN 25.812.862
AFYONKARAHİSAR 40.235.209
AĞRI 10.626.856
AKSARAY 26.443.654
AMASYA 20.141.623
ANKARA 1.411.202.151
ANTALYA 375.734.048
ARDAHAN 4.550.270
ARTVİN 9.820.331
AYDIN 83.908.516
BALIKESİR 91.518.862
BARTIN 9.469.962
BATMAN 22.557.871
BAYBURT 2.824.896
BİLECİK 12.694.272
BİNGÖL 6.397.604
BİTLİS 10.085.262
BOLU 22.337.959
BURDUR 18.207.030
BURSA 301.555.781
ÇANAKKALE 37.185.457
ÇANKIRI 15.044.252
ÇORUM 43.103.402
DENİZLİ 163.423.834
DİYARBAKIR 74.830.803
DÜZCE 23.408.586
DİRNE 32.400.397
ELAZIĞ 36.264.123
ERZİNCAN 10.476.366
ERZURUM 42.720.894
ESKİŞEHİR 74.570.298
GAZİANTEP 297.543.158
GİRESUN 24.993.114
GÜMÜŞHANE 5.512.512
HAKKARİ 6.301.331
HATAY 144.200.975
IĞDIR 6.613.216
ISPARTA 23.075.653
İSTANBUL 3.786.532.998
İZMİR 521.714.547
KAHRAMANMARAŞ 85.556.521
KARABÜK 16.564.171
KARAMAN 17.632.514
KARS 10.530.376
KASTAMONU 25.358.538
KAYSERİ 109.788.684
KIRIKKALE 13.450.147
KIRKLARELİ 25.460.618
KIRŞEHİR 19.247.671
KİLİS 4.836.143
KOCAELİ 251.236.467
KONYA 183.972.368
KÜTAHYA 30.479.017
MALATYA 34.278.780
MANİSA 107.286.700
MARDİN 37.073.675
MERSİN 117.814.414
MUĞLA 115.405.217
MUŞ 8.753.985
NEVŞEHİR 20.371.396
NİĞDE 22.094.375
ORDU 41.837.210
OSMANİYE 33.555.290
RİZE 20.864.511
SAKARYA 68.151.468
SAMSUN 91.497.806
SİİRT 21.210.769
SİNOP 10.491.277
SİVAS 29.961.385
ŞANLIURFA 69.452.380
ŞIRNAK 13.073.090
TEKİRDAĞ 82.845.829
TOKAT 26.555.877
TRABZON 63.663.100
TUNCELİ 4.021.252
UŞAK 23.949.060
VAN 29.377.284
YALOVA 27.128.378
YOZGAT 23.114.009
ZONGULDAK 36.847.840