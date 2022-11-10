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Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!

Pelitözü Gölpark'ta yakalanan 30 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 16:34
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Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!

Türkiye'nin en büyüğü... Bilecik'te yakalandı!
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Bilecik’te günlerce kaldıkları çadırda hedefleri en büyük sazan balığı yakalamak olan Kütahya Amatör Olta Balıkçıları Derneği üyesi Akif Arviş; 30 kiloluk dev sazan balığı yakaladı. Balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Arviş, bu balığın Türkiye'de yakalanmış en büyük sazan balığı olduğunu iddia etti.

Bilecik kent merkezi 5 kilometre uzaklıktaki Gölpark, 10 gün önce çadırlarıyla Eskişehir, Bursa, Kütahya, İstanbul ve Adapazarı'ndan gelerek kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen amatör balıkçılarla doldu. Bunların içinden Kütahya'dan Bilecik'e gelen Akif Arviş en şanslıları oldu. Arşiv'in oltasına sabaha karşı yakaladığı 30 kilo 450 gram ağırlığındaki sazan vurdu. Tamer Sargıl, Kerim Çelikbilek ve Akif Arviş dev balığı kıyıya zor çıkartırken, şaşkınlıklarını gözleyemedi.

"Türkiye’nin en büyük balığı"

Kütahya'dan Pelitözü Gölpark'a geldiğini anlatan Akif Arşiv, "10 gündür bir kamp yapıyorum. İlk 6-7 gün boş geçti. Sonra 10 kilo üzeri bir balık aldım, onun salınımını gerçekleştirdik. Son gün giderayak sabah 06:30’ da oltamıza güzel bir balığımız geldi. 30 kilo üzeri. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük balığı. Darası her şeyini aldık, tartımını yaptık" dedi.

Sazan balığı, tartılması ve çekilen fotoğrafların ardından yeniden suya salındı.

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