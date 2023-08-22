Türkiye'nin en büyük aşiretleri belli oldu. İşte o sıralama

Türkiye'nin en büyük aşireti her sene merak ediliyor. Peki Türkiye'nin en büyük aşireti hangi aşirettir? En güçlü aşiretin ismi nedir?
İşte sıra sıra Türkiye'nin en büyük aşiretleri...
BAV'MİRAN'LAR (KRAL BABALILAR)
1- Kuran
2- Hıdrekan
3- Hecikan
4- Çemıkan
5- Sinikan
6- Komnakşan
7- Cebikan
GAV'MİRAN'LAR (KRALLARIN İZİNDEKİLER)
1- Seydan
2- Serbıastan
3- Devan
4- Şarkıyan
5- Berguxanan
6- Dodıkan
7- Nasıran
8- Mendan
9- Şekıran
10- Çuvan
11- Bubelan
12- Garanjin
13- Advan
14- Baggara
15- Hedidi
16- Übeyyan
17- Alireşan
18- Şemıta
19- Neaiman
20- Şerebyan
21- Cemaledinan
22- İzoli
23- Toruna
24- Beni Ğıteb
25- Tırka
26- Kejan
27- Badıli
28- Hıfırkan
29- Hecekan
30- Eliya
31- Besiki
32- Bucak
33- Cekali
34- Çiya Reş
35- Danan
36- Deşi
37- Direjan
38- Heci Bayram
39- Xoşiyan
40- İse Adet
41- Canbegi
42- Kelandilan
42- Kassiyani
43- Kewat
44- Keliş
45- Xellacan
46- Kum Reş
47- Merd
48- Matmiya
49- Manli
50- Meşkan
51- Porxa
52- Sanan
53- Şivan
54- Zirafkan