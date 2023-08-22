Türkiye'nin en büyük aşiretleri belli oldu. İşte o sıralama

Türkiye'nin en büyük aşireti hangisi? Türkiye'nin en güçlü aşireti kimdir? Türkiye'nin en büyük aşiretleri hangileri? İşte merak edilen Türkiye'nin en büyük aşiretleri sıralaması...

Türkiye'nin en büyük aşiretleri belli oldu. İşte o sıralama

Türkiye'nin en büyük aşireti her sene merak ediliyor. Peki Türkiye'nin en büyük aşireti hangi aşirettir? En güçlü aşiretin ismi nedir?

İşte sıra sıra Türkiye'nin en büyük aşiretleri...

BAV'MİRAN'LAR (KRAL BABALILAR)

1- Kuran

2- Hıdrekan

3- Hecikan

4- Çemıkan

5- Sinikan

6- Komnakşan

7- Cebikan

GAV'MİRAN'LAR (KRALLARIN İZİNDEKİLER)

1- Seydan

2- Serbıastan

3- Devan

4- Şarkıyan

5- Berguxanan

6- Dodıkan

7- Nasıran

8- Mendan

9- Şekıran

10- Çuvan

11- Bubelan

12- Garanjin

13- Advan

14- Baggara

15- Hedidi

16- Übeyyan

17- Alireşan

18- Şemıta

19- Neaiman

20- Şerebyan

21- Cemaledinan

22- İzoli

23- Toruna

24- Beni Ğıteb

25- Tırka

26- Kejan

27- Badıli

28- Hıfırkan

29- Hecekan

30- Eliya

31- Besiki

32- Bucak

33- Cekali

34- Çiya Reş

35- Danan

36- Deşi

37- Direjan

38- Heci Bayram

39- Xoşiyan

40- İse Adet

41- Canbegi

42- Kelandilan

42- Kassiyani

43- Kewat

44- Keliş

45- Xellacan

46- Kum Reş

47- Merd

48- Matmiya

49- Manli

50- Meşkan

51- Porxa

52- Sanan

53- Şivan

54- Zirafkan

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