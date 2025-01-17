Türkiye’nin en büyük Atatürk Kütüphanesi, Ataşehir’de açılacak

Ataşehir Belediyesi ve Gönüllü Hizmet Vakfı’nın iş birliğiyle İstanbul’a kültür alanında hizmet sağlayacak yeni bir merkez daha ekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı Atatürk Kütüphanesi, Ataşehir’de hayata geçiyor.

Hayırsever iş insanı İnal Aydınoğlu’nun destekleriyle, Ataşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında bin 672 metrekarelik arsa üzerine, toplam 3 bin 249 metrekare alana sahip dört katlı bir merkez yapılıyor.

İçerenköy Mahallesi, Su Deposu mevkiinde bulunan bu merkezin birinci katında Atatürk Kütüphanesi, ikinci katında Atatürk Müzesi, zemin katında toplantı alanı ve kafe, bodrum katında da çalışma ve toplantı alanları bulunuyor.

Merkez içerisinde kayıt stüdyoları ve dijital kütüphane de yer alacak. Çevre düzenlemeleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen merkezin, etrafındaki 10 bin 700 metrekarelik alan meydan, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak tasarlandı.

Atatürk Kütüphanesi’nde kitapseverler, Atatürk ile ilgili yazılmış pek çok önemli esere erişmenin yanında Türk ve dünya edebiyatından da seçilmiş önemli eserlere ulaşabilecek. Kitapseverlerin, araştırma, tarih ve bilimsel yayınlara kolaylıkla erişebilme imkanına sahip olacağı kütüphanede, ferah bir ortamda çalışma olanağı sunulacak. Atatürk Müzesi’nde ise araştırmacı ve yazar Eriş Ülger’in arşivinde bulunan Atatürk’e ait özel eşyalar sergilenecek.

Merkezin kaba inşaatının bittiğini belirten Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, iç dekorasyon işlemlerine başladığını dile getirdi.

Atatürk Müzesi ile ilgili de bir danışma kurulu kurulduğunu aktaran Başkan Adıgüzel, çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini ve merkezin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.