Türkiye’nin en büyük atık su tüneli Hatay’da inşa ediliyor

Hatay / Halit İri

Başkan Öntürk öncülüğünde ve bakanlıkların desteğiyle sürdürülen birçok yatırımla 6 Şubat depremlerinin izleri silinirken Hatay eskisinden daha güçlü ve modern bir şehir olarak yeniden ayağa kalkıyor.

Hatay’da hayata geçirilen yatırımlar kapsamında kronikleşmiş altyapı problemlerine kesin bir çözüm olacak ve Türkiye’nin en büyük atık su tüneli olma özelliğine sahip “Turunçlu-Büyükçat Atıksu Tüneli” süratle devam ediyor.

MODERN VE ÇEVRE DOSTU ALTYAPI

11.2 kilometre uzunluğundaki atık su tüneli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılırken proje sayesinde Antakya ve Defne’de modern tekniklerle ve çevreye duyarlı bir şekilde atık suların arıtılması amaçlanıyor.

Bölgedeki altyapı kalitesini arttıracak tünel, tamamen doğal eğimle inşa edilerek herhangi bir enerji maliyetine gerek duymadan Antakya ve Defne ilçelerinin atık sularını ileri biyolojik arıtma tesisine iletecek.

ASİ NEHRİ, TERTEMİZ AKACAK

Asi Nehri’nde çevre kirliği sorununa son verecek Atıksu Tüneli projesinin tamamlanmasıyla beraber arıtma tesisinde işlem görmeden hiçbir kanalizasyon suyu nehre bırakılmayacak.

Atıksu Tünel projesi ile birlikte doğa dostu ayrı bir yatırım olan Büyükçat İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile de arıtılan su tarımsal sulamada kullanılabilecek.

BAKAN KURUM: ASİ, ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada ülkenin en büyük atık su tünelini Hatay’da inşa ettiklerini vurgulayarak Asi Nehri’nin tertemiz suyu ve tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacağını açıkladı.

BAŞKAN ÖNTÜRK, TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Öntürk, Bakan Kurum’un inşa ve ihya çalışmalarında bir an olsun kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek Hatay’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.